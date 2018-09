Henkel entscheidet sich für Kony, um seinen Bereich Laundry & Home Care durch digitale Innovationen zu transformieren

Kony, Inc., das führende und vertraute Unternehmen für digitale Anwendungen und Plattformlösungen, gab heute bekannt, dass es vom weltweit führenden Konsum- und Industriegüterhersteller Henkel ausgewählt wurde, um die digitale Innovation im Bereich Laundry & Home Care zu beschleunigen und Initiativen zur besseren Nutzung von Produktionsanlagen, zur Verbesserung von Produktions- und Logistikprozessen und zur Erhaltung einer papierlosen Fabrik zu unterstützen.

„Um die Digitalisierung im Bereich Laundry & Home Care zu beschleunigen, brauchten wir einen agilen Partner, der uns bei der schnellen Ausführung und Bereitstellung von Apps ohne Qualitätsverlust unterstützt. Wir wollen unsere Arbeitsabläufe digitalisieren“, sagte Dirk Holbach, Corporate Senior Vice President, Supply Chain Laundry and Home Care bei Henkel.

Tarun Rana, Corporate Manager Digital Transformation bei Henkel, hebt hervor: „Als Technologieriese mit einer sicheren digitalen Plattform ermöglicht uns Kony die Entwicklung von Anwendungen, die den Mitarbeitern helfen, schneller und intelligenter zu arbeiten, die Genauigkeit zu erhöhen und papierlos zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kony und auf die Bereitstellung innovativer Apps, die unseren Mitarbeitern und Kunden zugute kommen, wertvolle Erkenntnisse liefern und unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren.“

Im Rahmen der digitalen Innovationsstrategie plant Henkel, bis 2020 ein Unternehmen mit papierloser Fabrik zu werden. Um dieses Geschäftsziel zu erreichen, entwickelt Henkel digitale Anwendungen für die Qualitätssicherung und Betriebsleiter, die Produktion und Logistik standardisieren, Arbeitsabläufe optimieren und Nachhaltigkeit fördern. Durch die Ablösung manueller Prozesse und deren Digitalisierung kann Henkel Daten schnell erfassen, Trends erkennen und Qualität und Leistung in seinen Produktionsstätten steigern.

„Bei Kony sind wir bestrebt, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit und den Einfluss der digitalen Technologie besser zu nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben“, sagte Tony Carroll, Senior Vice President und General Manager, Commercial Industries, Kony, Inc. „Durch die Transformation und Vereinfachung seiner manuellen Prozesse durch digitale Apps werden wir die Geschäftseffizienz deutlich steigern und Henkel in die Lage versetzen, bessere Geschäftsergebnisse und Erfolge zu erzielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Henkel, um die Vision der papierlosen Fabrik Realität werden zu lassen.“

Über Henkel

Henkel ist weltweit mit einem ausgewogenen und diversifizierten Portfolio tätig. Mit seinen drei Geschäftsbereichen im Industrie- und Konsumgüterbereich nimmt das Unternehmen dank starker Marken, Innovationen und Technologien führende Positionen ein. Henkel Adhesive Technologies ist weltweit führend im Klebstoffmarkt – in allen Industriesegmenten weltweit. In den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care nimmt Henkel in vielen Märkten und Kategorien weltweit führende Positionen ein. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf mehr als 140 Jahre Erfolg zurück. Im Jahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 3,5 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz der jeweiligen Top-Marken der drei Geschäftseinheiten – Loctite, Schwarzkopf und Persil – belief sich auf 6,4 Milliarden Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter – ein leidenschaftliches und sehr vielfältiges Team, vereint durch eine starke Unternehmenskultur, ein gemeinsames Ziel der nachhaltigen Wertschöpfung und gemeinsame Werte. Als anerkannter Marktführer im Bereich der Nachhaltigkeit nimmt Henkel in vielen internationalen Indizes und Rankings Spitzenplätze ein. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im Deutschen Aktienindex DAX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.com.

Über Kony, Inc.

Kony, das wachstumsstärkste Unternehmen für cloudbasierte digitale Anwendungen und codearme Plattformlösungen ist ein führender und anerkannter Anbietern von Plattformen für codearme und mobile Anwendungsentwicklungen (MADP). Kony unterstützt Organisationen jeglicher Größenordnung in ihrer digitalen Erfolgsbeschleunigung durch die schnelle Umsetzung von Ideen zu innovativen und sicheren Omnichannel-Anwendungen. Konys Lösungen werden auf seiner führenden digitalen Plattform gebaut und befähigen Organisationen in den Bereichen Banking, Einzelhandel, Energie und Gesundheitswesen, ihre eigenen Apps zu entwickeln und zu verwalten, um besser mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeiter zu interagieren. Kony DBX, die Banking- und Finanzdienstleistungssparte von Kony, ist in Bezug auf den Wandel im Digital-Banking-Bereich weltweit als führend anerkannt. Mit einem Portfolio an modernen, reibungslos funktionierenden Applikationen auf Grundlage der branchenweit bekanntesten Plattform ermöglicht Kony DBX, Banken und Kreditgenossenschaften jeder Größe, ihre eigenen Innovationen zu beschleunigen – und zwar ohne wichtige Funktionen zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kony.com. Verbinden Sie sich mit Kony auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180926006107/de/