Henley & Partners veröffentlicht umfassende Leitfäden für den Umzug in die Schweiz und nach Österreich

Henley & Partners, das weltweit führende Beratungsunternehmen für die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung, hat zwei neue Leitfäden für den Umzug in die Schweiz und nach Österreich veröffentlicht. Sie behandeln eine Reihe von Themen, die für sehr vermögende Personen (UHNW) und Unternehmer relevant sind, welche sich für einen Umzug in diese Länder interessieren.

und Herausgeber beider Bücher, vertritt die Auffassung, dass die Veröffentlichung der Leitfäden zum richtigen Zeitpunkt erfolgt: „Heute, nach sieben Jahrzehnten rascher Globalisierung, leben fast 260 Millionen Menschen außerhalb ihres Herkunftslandes, fast 50 Prozent mehr als im Jahr 2000. Mit einer stärkeren internationalen Vernetzung und Mobilität entsteht eine neue Gemeinschaft von Weltbürgern, deren Identitäten dynamisch und fließend sind. Vor diesem Hintergrund sind diese Bücher erschienen: Relocation ist ein hochaktuelles Thema im Jahr 2018.“

Relocation to Switzerland: An Introduction for High-Net-Worth Individuals and Entrepreneurs ist jetzt in der 3. Auflage erschienen. Das Werk enthält detaillierte, benutzerfreundliche Erläuterungen zu allen Aspekten, die beim Umzug in die Schweiz zu beachten sind, darunter Zoll, Wohnsitz und dauerhafte Niederlassung, Staatsbürgerschaft, Immobilien, Steuern, Pension, Krankenversicherung, Güterrecht und Erbrecht sowie Bildung.

Daneben ist Relocation to Austria: An Introduction for High-Net-Worth Individuals and Entrepreneurs jetzt in der 2. aktualisierten Auflage erschienen. Der Leitfaden enthält aktuellste Informationen über den Standortwechsel nach Österreich, und zwar zu den Themen Steuern, Zoll, Staatsbürgerschaftsrecht, Krankenversicherung, Immobilien, Erbrecht, Privatstiftungen und Banken.

Aufgrund ihres hohen Niveaus hinsichtlich menschlicher Entwicklung, Frieden und Stabilität sowie aufgrund ihrer intensiven internationalen Beziehungen liegen Österreich und die Schweiz stets an der Spitze des Henley Passport Index und des Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index (QNI). Am 2. Oktober 2018 liegt der österreichische Pass weltweit auf Platz 4, denn er gestattet die visafreie Einreise in 186 Reisezielen in aller Welt, während der Schweizer Pass auf Platz 5 liegt. Er ermöglicht den visafreien Besuch von 185 Reisezielen.

Dr. Christian H. Kälin, Group Chairman von Henley & Partners, ist der Meinung, dass unser Wohnsitz bzw. unsere Staatsbürgerschaft wesentlich flexibler gehandhabt werden kann, als viele Menschen denken. „Programme wie Residence-by-Investment- und Citizenship-by-Investment, wie es sie etwa in der Schweiz und in Österreich gibt, ermöglichen es Personen, ihre globalen Perspektiven enorm zu verbessern.“

Vom 4. bis 6. November 2018 veranstaltet Henley & Partners die 12. jährlich stattfindende Global Residence and Citizenship Conference in Dubai.

