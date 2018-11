Hessen: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Im hessischen Volkmarsen bei Kassel ist am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen.

Gegen 06:00 Uhr bemerkte eine Zeitungsausträgerin, dass das massive Blockholzhaus in Flammen stand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachen das Haus auf und fanden im Erdgeschoss einen 79-jährigen Bewohner tot auf.

Zur Todesursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Beamten weiter. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren dauern derzeit noch an, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Die Kreisstraße K 93 zwischen Wolfhagen-Viesebeck und Volkmarsen-Lütersheim ist derzeit voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 300.000 Euro, so die Polizei.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH