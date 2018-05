Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / ...

Sportbootunfallunfall am Binger Loch auf dem Rhein

Bingen - Der 44-jährige Bootsführer befand sich am Mo., 21.05.18 mit Ehefrau und seinen zwei kleinen Kindern an Bord auf dem Weg nach Koblenz auf dem Rhein. Im Bereich Ortslage Bingen verwechselte er gegen 18:45 Uhr die Markierungstonne, querte unterhalb der Leitwerks-Markierung und kam kurzzeitig auf dem Leitwerk mit dem Kajütbootes fest. Hierbei kam es zum Ausfall der Antriebsmaschine. Im weiteren Verlauf ging das Boot im Fahrwasserbereich treiben und kam, nachdem die Versuche, einen Anker zu setzen scheiterten, kurz unterhalb des sog. "Mäuseturms" in Höhe Rhein-km 530,5 erneut auf dem Leitwerk fest. Dort setzte der Bootsführer seinen Anker mit Erfolg und verhinderte so ein nochmaliges Abtreiben. Der Unfallhergang verlief ohne Leckage des Bootes.Es gab keine Verletzungen bei den Bootsinsassen. Auf Wunsch des Bootsführers wurde die örtliche Feuerwehr zur Bergung verständigt. Das Boot konnte durch das Feuerlöschboot Bingen freigeschleppt und zur Binger Schiffswerft verbracht werden. Während des Bergevorgangs kam es zur kurzzeitigen Behinderung der Schifffahrt, die die Verfügung erhielt, während der Bergung die Havariestelle nicht zu passieren und ihre Fahrt verlangsamen musste. Davon betroffen waren drei Binnenschiffe.

