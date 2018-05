Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / ...

Gewässerverunreinigung im Schiersteiner Hafen

Wiesbaden - Am 31.05.2018 Uhr wurde die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden gegen 10:50 Uhr durch die Feuerwehr Wiesbaden über eine Gewässerverunreinigung (GVU) im Schiersteiner Hafen in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Bootsstreife vor Ort war eine Ausbreitung der GVU von ca. 100m Länge und 50m Breite entlang der Steganlagen am nördlichen Ufer, im Westteil des Hafens Schierstein auszumachen. Das mineralölhaltige Produkt war bunt schillernd bis gräulich, teilweise als durchgängige Ölschicht zu erkennen, teilweise stark verfahren und vom Wind verweht. Ein deutlicher Geruch nach Diesel / Altöl konnte wahrgenommen werden. Unterstützung bei der Suche nach einem möglichen Verursacher wurde durch die Berufsfeuerwehr Wiesbaden zu Wasser und zu Land geleistet; jedoch ohne Erfolg Auch eine Absuche durch den Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Zeugenbefragungen ergaben, dass die GVU schon mindestens seit 10.00 Uhr zu erkennen war. Die Berufsfeuerwehr konnte die GVU mittels Ölschlängel von der Wasseroberfläche weitgehend entfernen.

