Gewässerverunreinigung im Bereich Lampertheimer Altrhein

Lampertheim - Über die Wasserschutzpolizeistation (WSPSt) Ludwigshafen wurde aus der Sportschifffahrt eine Gewässerverunreinigung im Bereich Lampertheimer Altrhein gemeldet. Nach Überprüfung des Sachverhaltes vor Ort mit Unterstützung durch den Polizeihubschrauber konnte festgestellt werden, dass sich die Gewässerverunreinigung von Rhein-km 437,00 bis km 443,00 am rechten Ufer erstreckt. Ab km 443,00 war die Verunreinigung vom rechten Ufer über die Strommitte hinaus feststellbar und endete bei Rhein-km 447,500. Die Erscheinung der Verunreinigung war in Form von gräulichen Schlieren, die teilweise bunt schillerten, so dass von einem mineralölhaltigen Produkt ausgegangen werden konnte. Die Überprüfung von Wasserfahrzeugen erfolgte durch die WSPSt Ludwigshafen. Dabei konnten keine Hinweise auf einen Verursacher erlangt werden. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte auf ein landseitiges Einleiten vor. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43615 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43615.rss2

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeistation Gernsheim Rheinstraße 30 64579 Gernsheim Telefon: 06258 / 9340-0 Fax: 06258 / 9340-16