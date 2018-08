Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / ...

Gewässerverunreinigung im Bereich der EZB

Frankfurt am Main - Durch die Mitteilung einer Drachenbootbesatzung über eine Gewässerverunreinigung im Bereich der EZB am linken Mainufer, konnte eine Bootstreife der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main Fragmente einer bunt schillernden und somit vermutlich mineralölhaltigen Verunreinigung feststellen. Da sich die Verunreinigung im Flachwasserbereich befand, konnte ein Schnellboot der Feuerwehr sich am Südufer um die Beseitigung der Verunreinigung kümmern. Lediglich aus der Luft konnte zeitweise eine Verunreinigung von ca. 40 mal 100 Metern ausgemacht werden. Ermittlungen bei der Berufsschifffahrt blieben ergebnislos. Anhaltspunkte für eine landseitige Einleitung liegen nicht vor. Hinweise auf den Verursacher gibt es keine.

