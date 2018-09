Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / ...

Gewässerverunreinigung im Hafen Schierstein

Wiesbaden-Schierstein - Ein Sportbootführer verursachte am Samstag, den 15.09.2018, gegen 18:55 Uhr eine Gewässerverunreinigung im Hafen Schierstein. Kurz vor erreichen des Liegeplatzes an einer Steganlage im Ostteil des Hafens wurde durch die bordeigene Lenzpumpe Dieselkraftstoff in das Hafenbecken gepumpt. Ursächlich für die Gewässerverunreinigung war eine undichte Treibstoffleitung. Infolge des austretens von Dieselkraftstoff wurde der Hafen auf einer Fläche von ca. 30m mal 100m verunreinigt.

