Gewässerverunreinigung Westhafen (missglückter Ölwechsel)

Frankfurt am Main - Am Dienstagnachmittag wechselte ein 63jähriger Bootsbesitzer das Motoröl bei seinem im Westhafen liegenden Sportboot. Hierbei gelangte Motoröl in die Bilge (tiefster Punkt im Bootsrumpf), wodurch deren maximaler Füllstand erreicht wurde und die automatische Lenzpumpe ein Wasser-/ Ölgemisch in das Hafenbecken beförderte. Hieraus resultierte ein dünner Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Westhafens. Aufgrund der Geringfügigkeit musste die Berufsfeuerwehr Frankfurt allerdings keine Beseitigungsmaßnahmen treffen. Den Bootsbesitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung.

OTS: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43615 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43615.rss2

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium Wiesbadener Straße 99 55252 Mainz-Kastel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521 Fax: 06134/602-6529 https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp olizeipraesidium

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -