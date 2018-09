Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Einbruchsdiebstahl ...

Einbruchsdiebstahl in einer Motoryacht an der Steganlage WSV Lampertheim

Lampertheim - Durch den Eigentümer einer Motoyacht wurde am Freitag, 31.08.2018, 10:00 h (Tatzeitraum Mo., 27.08.18, 14:00 Uhr - Fr., 31.08.18, 10:00 Uhr), festgestellt, dass UT seine Motoryacht betreten hatten und dort diverse Gegenstände, wie eine Taschenlampe, einen elektr. Rasierer, 1 Klappmesser, 2 Weinflaschen, 1 Sekt- und 1 Schnapsflasche entwendeten. Sachschaden am Boot entstand keiner. Lediglich Verschmutzungen durch schlammige Schuhe, welche jedoch so verschmiert und unklar waren das eine Sicherung nicht erfolgte. Spurensuche fand statt, es waren keine sicherbaren tatrelevanten Spuren vorhanden.

