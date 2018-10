Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Gesunkenes ...

Gesunkenes Sportboot/Katamaran mit erheblicher GVU durch ausgetretenes Mineralöl

68623 Lampertheim, Lampertheimer Altrhein km 3,1, Steganlage Bootshaus Kern - Am Do., 04.10.18, 10:15 Uhr (Meldezeit) löste sich durch bisher ungeklärter Ursache die Wasserzufuhrleitung der Kühlwasserpumpe der Steuerbordmaschine des gesunkenen Katamarans an der Örtlichkeit in 68623 Lampertheim, Lampertheimer Altrhein km 3,1, Steganlage Bootshaus Kern. Hierdurch drang innerhalb kurzer Zeit ungehindert soviel Wasser in den steuerbordseitigen Schwimmkörper, dass dieser im Heckbereich unter Wasser lag. Hierdurch gelangte mineralölhaltiges Wasser aus dem steuerbordseitigen Rumpf in den Lampertheimer Altrhein und verursachte eine großflächige Gewässerverunreinigung. Durch die Feuerwehr Lampertheim konnte das Wasser aus den Schwimmkörpern des Katamarans gepumpt und die Kühlwasserleitung notdürftig abgedichtet werden. Die Ursachenermittlungen und Bergung dauern noch an.

