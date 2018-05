Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Gewässerverunreinigung

Gewässerverunreinigung

Rhein-Km 530,950 bis 531,000, Gemarkung Rüdesheim am Rhein - Am Mi., 02.05.18, gg. 15:15 Uhr wurde aus der Schifffahrt eine Gewässerverunreinigung gemeldet. Nach Überprüfung des Sachverhaltes vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich die Verunreinigung von Rheinkilometer 530,950 bis Rheinkilometer 531,000, Gemarkung Rüdesheim am Rhein erstreckt. Bei der Verunreinigung handelt es sich vermutlich um ein mineralölhaltiges Produkt (bunt schillernd). Die Absuche des Bereichs unter Einsatz eines Polizeihubschraubers erbrachte keinerlei Hinweis auf einen Verursacher, ein landseitiges Einleiten konnte jedoch als mögliche Ursache ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

