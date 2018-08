Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Leckage an Sportboot

Leckage an Sportboot

Offenbach - Ein Sportboot fuhr aus dem Bereich der Sportbootschleuse Offenbach in Talfahrt ca. 30 Meter vom Leitwerk entfernt. Hierbei kam es zur Grundberührung im Flachwasser. Hintergrund war, dass zwischenzeitlich doch eine Schleusung in der großen Kammer erfolgen sollte. Im Anschluss schleuste das Sportboot in der großen Kammer zu Berg. Während der Schleusung konnte der 63-jährige Sportbootführer Wassereinbruch im Maschinenraum feststellen. Das Sportboot konnte im Anschluss am Wassersportclub Kaiserlei im Oberwasser der Schleuse Offenbach festmachen. Dort wurde durch einen Taucher der Feuerwehr im Bereich der Halterung des "Sandläufers" ein Riss im Rumpf des Bootes festgestellt. Mittels Pumpen der Feuerwehr konnte das Boot über Wasser gehalten und stabilisiert werden. Nach Rücksprache zwischen der Einsatzleitung der Feuerwehr und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg wurde hinsichtlich der Bergung geplant, das Sportboot von einem Feuerlöschboot zu einem Bootsbauunternehmen im Unterwasser der Schleuse Griesheim zu schleppen. Die Maßnahmen dauern zur Zeit an.

OTS: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43615 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43615.rss2

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeistation Frankfurt Lindleystr. 14 60314 Frankfurt Tel.: 069-9434590