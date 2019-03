Pkw in den Main gefahren

Maintal-Dörnigheim - Am 02.03.2019, gg. 22.15 Uhr ist eine Person mit seinem Pkw bei Main-km 50,6 in den Main gefahren. Durch sofortige Alarmierung der Rettungskräfte konnte die Person lebend am Mühlheimer Ufer angetroffen werden. Die Person wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Da der versunkene Pkw etwa in Flußmitte/ Fahrrinne lag, wurde dieser anschließend durch die Berufsfeuerwehr Offenbach geborgen. Die Schifffahrt wurde für den Zeitraum der Rettungs- und Bergemaßnahmen in der Haltung Offenbach (Schleuse Mühlheim bis Schleuse Offenbach) voll gesperrt.

