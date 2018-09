Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Sachbeschädigung an ...

Sachbeschädigung an Fahrgastschiff

Rüdesheim - Im Zeitraum von Freitag, 14.09.18, gg. 19:30 Uhr und Samstag, 15.09.18, gg. 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter ein Fahrgastschiff, welches am Anleger 10 in Rüdesheim über Nacht festgemacht hatte. Eine Scheibe auf dem Oberdeck wurde mit Steinen, die an Bord aufgefunden wurden, eingeworfen. Die Ermittlungen dauern an. Die Wasserschutzpolizei Rüdesheim bittet unter der Telefonnummer 06722/40360 um sachdienliche Hinweise!

