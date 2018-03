Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Schiffsunfall / ...

Schiffsunfall / Festfahrung eines Gütermotorschiffs bei Rhein-KM 518,8

Rhein-KM 518,8, Ortslage Mittelheim - Durch die Sogwirkung zweier entgegenkommender Schiffe, wurde einem der Schiffe das Wasser unter dem Kiel weggezogen, sodass es sich bei Mittelheim auf Höhe eines Fahrwassertonnenpaars fest fuhr. Mit dem zweiten Schiff wurde erfolglos versucht das festgefahrene Schiff frei zu bekommen. In Absprache mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt bleibt der Festgefahrene bis Samstag den 31.03.2018 liegen, da laut dem WSA, das Wasser soweit steigen soll, dass der Havarierte aus eigener Kraft weiterfahren kann. Des Weiteren ist an der havarierten Stelle ein Begegnungs- und Überholverbot ausgesprochen worden sowie Sog- und Wellenschlag zu vermeiden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

