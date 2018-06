Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Schiffsunfall durch ...

Schiffsunfall durch Wellenschlag im Bereich Frankfurt, Höhe Untermainbrücke

Frankfurt - Laut Aussage des Geschädigten und der Zeugen hatte ein Güterschubverband am Mo., 04.06.18, gg. 20:50 Uhr bei der Vorbeifahrt zu Berg an dem am Ufer stillliegenden in Betrieb befindlichen Imbissboot, so hohe Wellen verursacht, dass große Mengen an Wasser in den Innenraum des Imbissbootes gelangten und erheblichen Schaden anrichteten. Ein Großteil der Bordelektronik und Teile der Gasanlage wurden durch Wassereintritt stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt. Es entstand kein Personenschaden. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43615 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43615.rss2

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeistation Frankfurt Lindleystraße 14 60314 Frankfurt/Main

Telefon: 069-943459-0 Fax: 069-943459-50