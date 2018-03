Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Sperrung der ...

Sperrung der Schleuse Kostheim wegen Streikmaßnahmen

Kostheim - Derzeit wird auf der hessischen Mainstrecke nur die Schleuse Kostheim bei Main-KM 3,2 bestreikt. Dadurch sind alle ein- und ausfahrenden Schiffe im Main blockiert. Es muß mit Behinderungen und Schiffsansammlungen in diesem Bereich gerechnet werden. Notschleusungen für Fahrzeuge von Polizei und Rettungsdiensten sind in sichergestellt.Die Arbeitskampfmaßnahmen bei der Schleuse Kostheim sollen 24 Stunden andauern. Hinweise zu weiteren Streikmaßnahmen an anderen hessischen Mainschleusen liegen derzeit nicht vor.

