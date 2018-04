Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Sportbootunfall ...

Sportbootunfall durch Grundberührung

Binger Loch - Ein Sportboot, besetzt mit einer Person, befuhr am Sonntag, gegen 17:50 Uhr die Bundeswasserstraße Rhein zu Berg, im Bereich des "Binger Lochs". Durch eine Grundberührung außerhalb der Fahrrinne, in Höhe des Rhein-km 530,4, wurde die Antriebsschraube stark beschädigt. Das Sportboot trieb daraufhin manövrierunfähig zu Tal ab. Durch die Bootsstreife der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde das beschädigte Sportboot auf Höhe des Rhein-km 531,500 am linken Ufer festgestellt. Nach Kontaktaufnahme mit dem Bootsführer, konnte dieser die Antriebsschraube eigenständig wechseln und die Fahrt in Richtung Bacharach fortsetzen. Es kam zu keinen Personenschaden. Die Schifffahrt wurde nicht behindert.

