Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium / Sportbootunfall - ...

Sportbootunfall - Kollision mit Fahrwassertonne

Frankfurt - Am Donnerstagabend kollidierte ein 6 Meter langes Sportboot auf dem Main, Höhe Westhafen Frankfurt, mit einer Fahrwassertonne. Es kam zu einem Wassereinbruch im vorderen Bereich des Bootes, was eine geringfügige Gewässerverunreinigung durch Betriebsstoffe zur Folge hatte. Die Personen des Sportbootes blieben unverletzt und konnten ihr Boot an Land bringen.

