Heute 757% Neuvorstellung: Gold Hot Stock 2019 - Nächster Tenbagger mit Börsenstar Jared Lazerson nach 2.841% mit MGX Minerals - Übernahme Gold-Lagerstätte mit 122m mit 1,8g/t Au. Neuer Weltklasse-Goldbezirk entsteht. Bester neuer Gold Aktientip Margaret

Heute 757% Neuvorstellung: Gold Hot Stock 2019 - Nächster Tenbagger mit Börsenstar Jared Lazerson nach 2.841% mit MGX Minerals - Übernahme Gold-Lagerstätte mit 122m mit 1,8g/t Au. Neuer Weltklasse-Goldbezirk entsteht. Bester neuer Gold Aktientip

Aktientip

Margaret Lake Diamonds

mit Börsenstar Jared Lazerson nach 2.841% mit MGX Minerals - Übernahme Gold-Lagerstätte mit 122m mit 1,8g/t Au. Neuer Weltklasse-Goldbezirk entsteht. Bester neuer Gold

21.02.19 08:11

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

Link zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_2019_Naechster_Tenbagger_Boersenstar_2_841_Uebernahme_Gold_Lagerstaette_122m_1_8g_t_Au-9574086

Executive Summary

21.02.2019

Gold Hot Stock 2019 - Nächster Tenbagger mit Börsenstar nach 2.841%

Übernahme Gold-Lagerstätte mit 122m mit 1,8g/t Au

Unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) ist der nächste Deal von Börsenstar Jared Lazerson. Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs von MGX Minerals. Die Aktien unseres Aktientips MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Unser neuer Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. sorgt mit der 80% Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake in der kanadischen Provinz Nunavut für einen Paukenschlag. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Zu den Höhepunkten der Bohrergebnisse zählen 24,0 Meter mit 3,40 g/t Gold, 35,5 Meter mit 4,95 g/t Gold, 52,0 Meter mit 3,27 g/t Gold und 61,5 Meter mit 3,30 Gramm g/t Gold. Für besonderes Aufsehen unter professionellen Gold-Investoren sorgten jüngste Bohrungen in der Rusty Zone mit mächtigen 122 Metern zu 1,80 g/t Gold. Heutzutage sind Bohrergebnisse mit durchschnittlich >1 g/t Gold über >100 m Länge nicht nur eine Seltenheit, sondern indizieren häufig ein riesiges Goldsystem. Genau das dürfte der Grund für den Einstieg von Börsenstar Jared Lazerson als CEO und Präsident unseres neuen Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. sein. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt Börsenstar Jared Lazerson bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Mutigen und risikobereiten Anlegern winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 757% mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA).

Nächster Deal von Börsenstar Jared Lazerson nach 2.841% mit MGX Minerals

Erfolgreiche Finanzierungen über 8 Mio. $, 12 Mio. $ und 15,5 Mio. $

Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Die Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Börsenstar Jared Lazerson ist ein Finanzprofi wie er im Buche steht. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Lithium Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenprofi Jared Lazerson dürfte auch für sein neues Baby Margaret Lake Diamonds die notwendigen Finanzmittel zur Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte erfolgreich einwerben. Sie können jedoch davon ausgehen, dass diese Finanzierungsrunden auf einem deutlich höheren Bewertungsniveau stattfinden. Wir erwarten daher in Kürze eine Vervielfachung des aktuellen Börsenwertes von nur 1,91 Mio. EUR. Börsenstar Jared Lazerson dürfte triftige Gründe dafür haben als Präsident und CEO unseres neuen Gold Aktientips Margaret Diamonds Inc einzusteigen. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt der Börsenstar bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von 1,8 Gramm pro Tonne Gold über mächtige 122 Meter Länge. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Börsenstar Jared Lazerson startet nach 2.841% Kursgewinn mit unserem Lithium Aktientip MGX Minerals mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. seinen nächsten großen Erfolgsdeal und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht wieder verpassen.

Riesiger neuer Goldminen-Bezirk über 13km Länge

59.000 Hektar mit unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen

Börsenstar Jared Lazerson sieht in der 80% Übernahme des riesigen Kiyuk Lake Grundstücks das Potential für einen neuen Weltklasse-Goldminen-Bezirk. Die potentielle Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake unserer Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern und eine riesige Gesamtfläche von 59.000 Hektar. Über 13.000 Meter Bohrungen wurden auf dem vielversprechenden Grundstück in den Jahren 2008 und 2017 bereits durchgeführt. Die überzeugendste Eigenschaft von diesem Grundstück sind die unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen, die sich über eine Trendlänge von 13 km erstrecken, wobei einige noch nie mit Bohrungen getestet wurden. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 nach Abschluss einer weiteren Bohrsaison eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Eine fundamentale Neubewertung unseres Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. wäre die Folge. Börsenprofi Jared Lazerson kann dabei auf ein Erfolgsteam von Top-Geologen mit exzellentem Track Record zugreifen. Top-Geologe Buddy Doyle dürfte als Margaret Lakes Geologe der Schlüssel zum Erfolg werden, um dieses Projekt in Richtung Minenentscheid zu bringen, da er zuvor bereits erfolgreich Gold- und Diamantenminen entdeckte und entwickelte. Börsenstar Jared Lazerson will das potentielle Weltklasse-Projekt Kijuk Lake im laufenden Jahr mit einem aggressiven Explorationsprogramm weiterentwickeln und damit für bahnbrechende Nachrichten sorgen: "Kiyuk bietet eine sehr überzeugende distriktgrosse Explorationsopportunität zur Ableitung eines neuen Goldminen-Camps in Kanada. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange, 2019 ein aggressives Explorationsprogramm durchzuführen, einschliesslich bodengestützte Magnetikmessungen zur Präzisierung von Bohrzielen mit anschliessenden Kernbohrungen zur Vergrösserung der bekannten Mineralisationszonen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zur Entwicklungsreife voranzubringen." Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern bietet sich jetzt einer Aktienchance von 167% bis in den Bereich des 12-Monats-Hochs aus Mai 2018. Perspektivisch sehen wir deutlich höhere Kurse für unseren Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc

Gold Hot Stock 2019 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,30 EUR - 757% Aktienchance

Die beste neue Gold-Aktie - Top-Gold-Aktientip 2019

Link zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_2019_Naechster_Tenbagger_Boersenstar_2_841_Uebernahme_Gold_Lagerstaette_122m_1_8g_t_Au-9574086

Gold Hot Stock 2019 - Nächster Tenbagger mit Börsenstar nach 2.841% Übernahme Gold-Lagerstätte mit 122m mit 1,8g/t Au

Unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) ist der nächste Deal von Börsenstar Jared Lazerson. Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs von MGX Minerals. Die Aktien unseres Aktientips MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Unser neuer Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. sorgt mit der 80% Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake in der kanadischen Provinz Nunavut für einen Paukenschlag. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Zu den Höhepunkten der Bohrergebnisse zählen 24,0 Meter mit 3,40 g/t Gold, 35,5 Meter mit 4,95 g/t Gold, 52,0 Meter mit 3,27 g/t Gold und 61,5 Meter mit 3,30 Gramm g/t Gold. Für besonderes Aufsehen unter professionellen Gold-Investoren sorgten jüngste Bohrungen in der Rusty Zone mit mächtigen 122 Metern zu 1,80 g/t Gold. Heutzutage sind Bohrergebnisse mit durchschnittlich >1 g/t Gold über >100 m Länge nicht nur eine Seltenheit, sondern indizieren häufig ein riesiges Goldsystem. Genau das dürfte der Grund für den Einstieg von Börsenstar Jared Lazerson als CEO und Präsident unseres neuen Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. sein. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt Börsenstar Jared Lazerson bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Mutigen und risikobereiten Anlegern winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 757% mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA).

Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Die Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Börsenstar Jared Lazerson ist ein Finanzprofi wie er im Buche steht. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Lithium Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenprofi Jared Lazerson dürfte auch für sein neues Baby Margaret Lake Diamonds die notwendigen Finanzmittel zur Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte erfolgreich einwerben. Sie können jedoch davon ausgehen, dass diese Finanzierungsrunden auf einem deutlich höheren Bewertungsniveau stattfinden. Wir erwarten daher in Kürze eine Vervielfachung des aktuellen Börsenwertes von nur 1,91 Mio. EUR. Börsenstar Jared Lazerson dürfte triftige Gründe dafür haben als Präsident und CEO unseres neuen Gold Aktientips Margaret Diamonds Inc einzusteigen. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt der Börsenstar bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von 1,8 Gramm pro Tonne Gold über mächtige 122 Meter Länge. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Börsenstar Jared Lazerson startet nach 2.841% Kursgewinn mit unserem Lithium Aktientip MGX Minerals mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. seinen nächsten großen Erfolgsdeal und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht wieder verpassen.

Börsenstar Jared Lazerson sieht in der 80% Übernahme des riesigen Kiyuk Lake Grundstücks das Potential für einen neuen Weltklasse-Goldminen-Bezirk. Die potentielle Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake unserer Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern und eine riesige Gesamtfläche von 59.000 Hektar. Über 13.000 Meter Bohrungen wurden auf dem vielversprechenden Grundstück in den Jahren 2008 und 2017 bereits durchgeführt. Die überzeugendste Eigenschaft von diesem Grundstück sind die unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen, die sich über eine Trendlänge von 13 km erstrecken, wobei einige noch nie mit Bohrungen getestet wurden. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 nach Abschluss einer weiteren Bohrsaison eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Eine fundamentale Neubewertung unseres Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. wäre die Folge. Börsenprofi Jared Lazerson kann dabei auf ein Erfolgsteam von Top-Geologen mit exzellentem Track Record zugreifen. Top-Geologe Buddy Doyle dürfte als Margaret Lakes Geologe der Schlüssel zum Erfolg werden, um dieses Projekt in Richtung Minenentscheid zu bringen, da er zuvor bereits erfolgreich Gold- und Diamantenminen entdeckte und entwickelte. Börsenstar Jared Lazerson will das potentielle Weltklasse-Projekt Kijuk Lake im laufenden Jahr mit einem aggressiven Explorationsprogramm weiterentwickeln und damit für bahnbrechende Nachrichten sorgen: "Kiyuk bietet eine sehr überzeugende distriktgrosse Explorationsopportunität zur Ableitung eines neuen Goldminen-Camps in Kanada. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange, 2019 ein aggressives Explorationsprogramm durchzuführen, einschliesslich bodengestützte Magnetikmessungen zur Präzisierung von Bohrzielen mit anschliessenden Kernbohrungen zur Vergrösserung der bekannten Mineralisationszonen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zur Entwicklungsreife voranzubringen." Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern bietet sich jetzt einer Aktienchance von 167% bis in den Bereich des 12-Monats-Hochs aus Mai 2018. Perspektivisch sehen wir deutlich höhere Kurse für unseren Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Das Kursziel auf Sich von 12 Monaten veranschlagen wir für unsere Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. zunächst auf 0,15 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 329% für mutige und risikobereite Investoren mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für die Gold-Aktien unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 757% mit unserem Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA).

Übernahme von potentieller Weltklasse-Gold-Lagerstätte 35,9m mit 4,95g/t Au, 52m mit 3,27g/t Au, 61,5m mit 3,3g/t Au und mächtige 122m mit 1,8g/t Au

Unser neuer Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) sorgt mit der 80% Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake in der kanadischen Provinz Nunavut für einen Paukenschlag. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Zu den Höhepunkten der Bohrergebnisse zählen:

24,0 Meter mit 3,40 Gramm pro Tonne Gold ab 34m

35,5 Meter mit 4,95 Gramm pro Tonne Gold ab 134m

52,0 Meter mit 3,27 Gramm pro Tonne Gold ab der Erdoberfläche

61,5 Meter mit 3,30 Gramm pro Tonne Gold ab 159m

Für besonderes Aufsehen unter professionellen Gold-Investoren sorgten jüngste Bohrungen (2017) in der Rusty Zone mit mächtigen 122 Metern mit 1,80 Gramm pro Tonne Gold nach 188m Bohrkernlänge. Heutzutage sind Bohrergebnisse mit durchschnittlich >1 g/t Gold über >100 m Länge nicht nur eine Seltenheit, sondern indizieren häufig ein riesiges Goldsystem.

Genau das dürfte der Grund für den Einstieg von Börsenstar Jared Lazerson als CEO und Präsident unseres neuen Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA). Die Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu

294.118 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc.

Börsenstar Jared Lazerson dürfte triftige Gründe dafür haben als Präsident und CEO unseres neuen Gold Aktientips Margaret Diamonds Inc einzusteigen. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt der Börsenstar bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von 1,8 Gramm pro Tonne Gold über mächtige 122 Meter Länge. Börsenstar Jared Lazerson startet nach 2.841% Kursgewinn mit unserem Lithium Aktientip MGX Minerals mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) seinen nächsten großen Erfolgsdeal und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht wieder verpassen.

Riesiger neuer Goldminen-Bezirk über 13km Länge 59.000 Hektar mit unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen

Börsenstar Jared Lazerson sieht in der 80% Übernahme des riesigen Kiyuk Lake Grundstücks das Potential für einen neuen Weltklasse-Goldminen-Bezirk. Die potentielle Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake unserer Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern und eine riesige Gesamtfläche von 59.000 Hektar.

Über 13.000 Meter Bohrungen wurden auf dem vielversprechenden Grundstück in den Jahren 2008 und 2017 bereits durchgeführt. Die überzeugendste Eigenschaft von diesem Grundstück sind die unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen, die sich über eine Trendlänge von 13 km erstrecken, wobei einige noch nie mit Bohrungen getestet wurden.

Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 nach Abschluss einer weiteren Bohrsaison eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Eine fundamentale Neubewertung unseres Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. wäre die Folge. Börsenprofi Jared Lazerson kann dabei auf ein Erfolgsteam von Top-Geologen mit exzellentem Track Record zugreifen. Top-Geologe Buddy Doyle dürfte als Margaret Lakes Geologe der Schlüssel zum Erfolg werden, um dieses Projekt in Richtung Minenentscheid zu bringen, da er zuvor bereits erfolgreich Gold- und Diamantenminen entdeckte und entwickelte.

Börsenstar Jared Lazerson will das potentielle Weltklasse-Projekt Kijuk Lake im laufenden Jahr mit einem aggressiven Explorationsprogramm weiterentwickeln und damit für bahnbrechende Nachrichten sorgen: "Kiyuk bietet eine sehr überzeugende distriktgrosse Explorationsopportunität zur Ableitung eines neuen Goldminen-Camps in Kanada. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange, 2019 ein aggressives Explorationsprogramm durchzuführen, einschliesslich bodengestützte Magnetikmessungen zur Präzisierung von Bohrzielen mit anschliessenden Kernbohrungen zur Vergrösserung der bekannten Mineralisationszonen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zur Entwicklungsreife voranzubringen."

Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA). Kurzfristig orientierten Anlegern bietet sich jetzt einer Aktienchance von 167% bis in den Bereich des 12-Monats-Hochs aus Mai 2018. Perspektivisch sehen wir deutlich höhere Kurse für unseren Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc

Nächster Deal von Börsenstar Jared Lazerson nach 2.841% mit MGX Minerals Erfolgreiche Finanzierungen über 8 Mio. $, 12 Mio. $ und 15,5 Mio. $

Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA). Die Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc.

Börsenstar Jared Lazerson ist ein Finanzprofi wie er im Buche steht. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Lithium Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenprofi Jared Lazerson dürfte auch für sein neues Baby Margaret Lake Diamonds die notwendigen Finanzmittel zur Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte erfolgreich einwerben. Sie können jedoch davon ausgehen, dass diese Finanzierungsrunden auf einem deutlich höheren Bewertungsniveau stattfinden. Wir erwarten daher in Kürze eine Vervielfachung des aktuellen Börsenwertes von nur 1,91 Mio. EUR.

Börsenstar Jared Lazerson dürfte triftige Gründe dafür haben als Präsident und CEO unseres neuen Gold Aktientips Margaret Diamonds Inc einzusteigen. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt der Börsenstar bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von 1,8 Gramm pro Tonne Gold über mächtige 122 Meter Länge. Börsenstar Jared Lazerson startet nach 2.841% Kursgewinn mit unserem Lithium Aktientip MGX Minerals mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) seinen nächsten großen Erfolgsdeal und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht wieder verpassen.

Gold Hot Stock 2019 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,30 EUR - 757% Aktienchance Die beste neue Gold-Aktie - Top-Gold-Aktientip 2019

Unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA) ist der nächste Deal von Börsenstar Jared Lazerson. Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs von MGX Minerals. Die Aktien unseres Aktientips MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Unser neuer Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. sorgt mit der 80% Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake in der kanadischen Provinz Nunavut für einen Paukenschlag. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Zu den Höhepunkten der Bohrergebnisse zählen 24,0 Meter mit 3,40 g/t Gold, 35,5 Meter mit 4,95 g/t Gold, 52,0 Meter mit 3,27 g/t Gold und 61,5 Meter mit 3,30 Gramm g/t Gold. Für besonderes Aufsehen unter professionellen Gold-Investoren sorgten jüngste Bohrungen in der Rusty Zone mit mächtigen 122 Metern zu 1,80 g/t Gold. Heutzutage sind Bohrergebnisse mit durchschnittlich >1 g/t Gold über >100 m Länge nicht nur eine Seltenheit, sondern indizieren häufig ein riesiges Goldsystem. Genau das dürfte der Grund für den Einstieg von Börsenstar Jared Lazerson als CEO und Präsident unseres neuen Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. sein. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt Börsenstar Jared Lazerson bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Mutigen und risikobereiten Anlegern winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 757% mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA).

Börsenstar Jared Lazerson ist der Vater des Börsenerfolgs unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Die Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals schossen innerhalb eines Jahres um sagenhafte 2.841% von 0,085 CAD auf in der Spitze 2,50 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden innerhalb von weniger als zwölf Monaten bis zu 294.118 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer MGX Minerals an der Börse mit rund 36 Mio. EUR bewertet - rund 19 mal soviel als unser neuer Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Börsenstar Jared Lazerson ist ein Finanzprofi wie er im Buche steht. Der erfolgreiche Investmentbanker konnte alleine für unseren Lithium Aktientip MGX Minerals erfolgreiche Finanzierungsrunden über 8 Mio. CAD, 12 Mio. CAD und 15,5 Mio. CAD platzieren. Börsenprofi Jared Lazerson dürfte auch für sein neues Baby Margaret Lake Diamonds die notwendigen Finanzmittel zur Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte erfolgreich einwerben. Sie können jedoch davon ausgehen, dass diese Finanzierungsrunden auf einem deutlich höheren Bewertungsniveau stattfinden. Wir erwarten daher in Kürze eine Vervielfachung des aktuellen Börsenwertes von nur 1,91 Mio. EUR. Börsenstar Jared Lazerson dürfte triftige Gründe dafür haben als Präsident und CEO unseres neuen Gold Aktientips Margaret Diamonds Inc einzusteigen. Mit der Übernahme der potentiellen Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake steht unser Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds vor einer fundamentalen Neubewertung. Im exklusiven kleinen Kreis schwärmt der Börsenstar bereits von dem riesigen Potential dieser erstklassigen Gold-Lagerstätte mit Weltklasse-Gold-Konzentrationen von 1,8 Gramm pro Tonne Gold über mächtige 122 Meter Länge. Erstklassige Bohrresultate bestärken Hoffnungen auf einen neuen Goldminen-Bezirk in der Region. Börsenstar Jared Lazerson startet nach 2.841% Kursgewinn mit unserem Lithium Aktientip MGX Minerals mit unserem neuen Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. seinen nächsten großen Erfolgsdeal und Sie sollten diese Vervielfachungschance nicht wieder verpassen.

Börsenstar Jared Lazerson sieht in der 80% Übernahme des riesigen Kiyuk Lake Grundstücks das Potential für einen neuen Weltklasse-Goldminen-Bezirk. Die potentielle Weltklasse-Gold-Lagerstätte Kiyuk Lake unserer Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern und eine riesige Gesamtfläche von 59.000 Hektar. Über 13.000 Meter Bohrungen wurden auf dem vielversprechenden Grundstück in den Jahren 2008 und 2017 bereits durchgeführt. Die überzeugendste Eigenschaft von diesem Grundstück sind die unzähligen Goldlagerstätten-Anzeichen, die sich über eine Trendlänge von 13 km erstrecken, wobei einige noch nie mit Bohrungen getestet wurden. Börsenstar Jared Lazerson will für die hochgradige Rusty Zone bereits im laufenden Jahr 2019 nach Abschluss einer weiteren Bohrsaison eine erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten NI 43-101 Standard vorlegen. Eine fundamentale Neubewertung unseres Gold Aktientips Margaret Lake Diamonds Inc. wäre die Folge. Börsenprofi Jared Lazerson kann dabei auf ein Erfolgsteam von Top-Geologen mit exzellentem Track Record zugreifen. Top-Geologe Buddy Doyle dürfte als Margaret Lakes Geologe der Schlüssel zum Erfolg werden, um dieses Projekt in Richtung Minenentscheid zu bringen, da er zuvor bereits erfolgreich Gold- und Diamantenminen entdeckte und entwickelte. Börsenstar Jared Lazerson will das potentielle Weltklasse-Projekt Kijuk Lake im laufenden Jahr mit einem aggressiven Explorationsprogramm weiterentwickeln und damit für bahnbrechende Nachrichten sorgen: "Kiyuk bietet eine sehr überzeugende distriktgrosse Explorationsopportunität zur Ableitung eines neuen Goldminen-Camps in Kanada. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange, 2019 ein aggressives Explorationsprogramm durchzuführen, einschliesslich bodengestützte Magnetikmessungen zur Präzisierung von Bohrzielen mit anschliessenden Kernbohrungen zur Vergrösserung der bekannten Mineralisationszonen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zur Entwicklungsreife voranzubringen." Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. Kurzfristig orientierten Anlegern bietet sich jetzt einer Aktienchance von 167% bis in den Bereich des 12-Monats-Hochs aus Mai 2018. Perspektivisch sehen wir deutlich höhere Kurse für unseren Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. Das Kursziel auf Sich von 12 Monaten veranschlagen wir für unsere Gold Aktienempfehlung Margaret Lake Diamonds Inc. zunächst auf 0,15 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 329% für mutige und risikobereite Investoren mit den Gold-Aktien unseres Gold Aktientips. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für die Gold-Aktien unseres Gold Hot Stock Margaret Lake Diamonds Inc. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 757% mit unserem Gold Aktientip Margaret Lake Diamonds Inc. (ISIN CA56658A1049 / WKN A2ARXY, Ticker: M85, TSXV: DIA).

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Margaret Lake Diamonds Inc.

Zum Nachrichtenüberblick