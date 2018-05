High Hampton unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme eines gut positionierten kalifornischen Cannabis-Vertriebsteams

High Hampton unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme eines gut positionierten kalifornischen Cannabis-VertriebsteamsDie Akquisition bietet unmittelbaren Zugang zu einem bedeutenden Vertriebszentrum in Kalifornien

verbindliche

Absichtserklärung

zur

Übernahme

eines

gut

positionierten

kalifornischen

Cannabis-

Vertriebsteams

Die Akquisition bietet unmittelbaren Zugang zu einem bedeutenden Vertriebszentrum in Kalifornien und bringt die Konsolidierung des Cannabis-Marktes in Kalifornien weiter voran

CSE: HC

FWB: 0HCN

Toronto, Ontario - High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Absichtserklärung (die ?Absichtserklärung?) mit 8 Points Management LLC (?8 Points?) und seinem Tochterunternehmen Bravo Distro (?Bravo?) unterzeichnet hat, um 100% aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von sowohl 8 Points als auch Bravo in einer reinen Aktientransaktion zu erwerben (die ?Übernahme?). Bravo ist ein schnell wachsendes kalifornisches Cannabis-Vertriebsunternehmen das von dem gleichen Team gegründet wurde welches als ?Brainchild? hinter einem Unternehmen steckte, das als eines der ersten in Kalifornien eine Genehmigung für Großhandelslogistik, -vertrieb und -transport von medizinischem Cannabis erhielt.

Die Übernahme bietet folgende Vorteile:

- Sie bietet High Hampton unmittelbaren Zugang zu einem bedeutenden Vertriebszentrum in West Sacramento.

- Sie fügt dem High Hampton Portfolio ein Team von Experten in der Cannabis Industrie sowie Veteranen im Alkoholvertrieb hinzu.

- Sie bildet die Grundlage für den Aufbau eines bedeutenden Vertriebsnetzes in ganz Kalifornien für High Hamptons wachsendes Portfolio zukünftiger Cannabisbetriebe.

Die Absichtserklärung sieht den Austausch von 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 8 Points gegen 4.200.000 Stammaktien von High Hampton vor (der "Aktientausch"), wobei die Aktien treuhänderisch hinterlegt werden und bestimmte Meilensteinbedingungen eine gestaffelte Freigabe innerhalb von 24 Monate nach dem Abschluss auslösen. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird sich High Hampton außerdem verpflichten, bis zu 2.000.000 U.S. Dollar für bestehende Schulden, Produktentwicklung, Marketing, Verkauf und Betriebskapital für 8 Points zur Verfügung zu stellen.

High Hampton und 8 Points gehen davon aus, am oder vor dem 6. Juni 2018 eine endgültige Vereinbarung einzugehen, unter Vorbehalt einiger Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Durchführung des Aktientauschs, die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die ?CSE?), die Genehmigung des High Hampton Vorstands, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen zur Zufriedenheit beider Parteien, sowie der Bedingung, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen im Geschäft von High Hampton oder 8 Points vor dem Abschluss der Übernahme gegeben hat, sowie andere übliche Abschlussbedingungen.

High Hamptons CEO, David E. Argudo kommentiert:

"Den Vetrieb zu sichern ist ein entscheidender, wenn nicht der wichtigste Bestandteil eines erfolgreichen Geschäftsmodells für den kalifornischen Cannabismarkt. Im Management von 8 Points haben wir einen gut positionierten Betreiber gefunden, der ein Full-Service-Vertriebsmodell für unsere Industrie anbietet, was uns dabei helfen wird, Zugang zu bedeutenden Vertriebszentren an strategischen Standorten in ganz Kalifornien, einschließlich eines wichtigen Standorts in West Sacramento, zu etablieren. Sein Team ist dafür bekannt, bereits einen weiteren sehr erfolgreichen Cannabis-Vertrieb eröffnet und betrieben zu haben. Zusammen sind wir im Begriff, beim Aufbau eines führenden Cannabis-Vertriebs in Kalifornien erfolgreich zu sein."

Wes Miyake, Vice President von 8 Points, fügte hinzu:

?Wir sind sehr enthusiastisch, unsere Partnerschaft mit High Hampton zu beginnen. Das legale Cannabis-Geschäft ist für alle relativ neu, und wir könnten uns keine professionelleren Partner wünschen, die unsere Vision exakt teilen. Ein organisiertes und verantwortliches Vertriebsunternehmen ist ein notwendiger Faktor, um Cannabisprodukte in Zukunft erfolgreich an einen globalen Markt zu liefern, sowohl für medizinische Zwecke als auch für den Freizeitgebrauch. Wir glauben, dass unser erfahrenes und vielseitiges Bravo-Führungsteam perfekt durch die Kreativität und Führungsqualitäten der High Hampton Gruppe ergänzt wird, und wir freuen uns darauf, unsere Reise gemeinsam fortzusetzen.?

Über 8 Points Management LLC

8 Points Management LLC bedient die Cannabis-Industrie über seine Tochtergesellschaft Bravo Distro LLC mit Verkaufs-, Marketing-, Transport- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Zu Bravos Kunden gehören Laden-Ausgabestellen in Kalifornien, Lieferdienste und Ketten sowie Cannabis-Kunden die nicht dem Einzelhandel angehören wie Hersteller, Anbauer und der entstehende medizinische Markt für CBD von Kliniken, Universitäten, Forschung, Veterinärmedizin und anderen Wissenschaften mit einer wachsenden Kundenbasis. In Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden, Steuerberatern und Gesetzgebern steht Bravo dafür wie Vertrieb richtig geht - wo jeder gewinnt! Bravo tritt als eine der rentabelsten Vertriebsoptionen mit staatenweitem Vertrieb, Marketing, Lieferflotte, Compliance-Maßnahmen, geleitet von Technologie und vor allem mit einem sehr talentierten Team aus Branchenexperten und mit Ressourcen in den Markt ein.

Über High Hampton Holdings Corp

High Hampton Holdings Corp ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, CoachellaGro Corp., ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines 10,8 Morgen großen Grundstücks konzentriert, das in dem in Planung befindlichen Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro befindet sich im Bewerbungsverfahren für eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern. Die Stadt Coachella ist progressiv mit der Verabschiedung einer Stadtverordnung, die über 90 Morgen bereitstellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den