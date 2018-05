hkp/// group,

hkp/// group Engagement für Mitarbeiterbeteiligung gewürdigt

Siemens, Equatex und hkp/// group erhalten Staraward der Global Equity Organization GEO in Orlando Engagement für aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland gewürdigt

Frankfurt am Main, 23.Mai 2018. Als Unternehmensberatung an der Schnittstelle von HR, Finanzen und Strategie engagiert sich die hkp/// group seit Jahren für eine Stärkung der aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland. Auf der diesjährigen Jahrestagung der Global Equity Organization GEO Ende April in Orlando/USA wurde dieses Engagement einmal mehr gewürdigt. Zusammen mit Siemens, als dem Initiator der Konferenz, und dem Sponsor Equatex wurde die hkp/// group mit einem Staraward für die Konzeption, Organisation und Durchführung des Tags der Teilhabe ausgezeichnet (https://www.globalequity.org/geo/geoawards).

Der Tag der Teilhabe ist als Fachkonferenz aller am Thema Mitarbeiterbeteiligung interessierten Gruppen konzipiert. Er wurde im November 2017 zum zweiten Mal in Berlin durchgeführt. Namhafte Referenten aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Siemens CFO Ralf P. Thomas, der DGB Vorsitzende Reiner Hoffmann oder TUI CHRO Dr. Elke Eller, teilten ihr Know-how und ihre Erfahrungen mit den rund 150 Teilnehmern aus Organisationen und Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branchen (https://www.tagderteilhabe.de/).

"Mitarbeiterbeteiligung ist ein idealer Baustein, um in Ergänzung zur gesetzlichen und betrieblichen Altersversorgung absehbare Vermögenslücken von Arbeitnehmern im Alter zu schließen", erklärt hkp/// group Senior Partner Dr. Jan Dörrwächter. "Aus unserer Sicht ist der Tag der Teilhabe daher ein wichtiges Instrument, um den Argumenten für die Mitarbeiterbeteiligung mehr Gewicht zu verleihen und dieses aus Arbeitnehmer- wie Arbeitgebersicht hoch aktuelle Thema im öffentlichen Diskurs zu halten", so der Vergütungsexperte, der zusammen mit hkp/// group Senior Manager David Voggeser in Orlando den GEO Staraward in Empfang nehmen konnte.

"Wir sehen den GEO Staraward als Bestätigung für unser gesamthaftes Engagement in puncto aktienbasierter Mitarbeiterbeteiligung", betont David Voggeser und verweist auf den Berliner Appell. Im Vorfeld des Tag der Teilhabe hatte hkp/// group mit dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung AGP, dem Deutschen Aktieninstitut DAI und Siemens den Berliner Appell zu mehr Vermögensbildung in Mitarbeiterhand ins Leben gerufen (siehe http://mitarbeiterbeteiligung.de). Dem Appell an die Politik schlossen sich namhafte Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden als Unterzeichner an. Sie alle forderten die damals neu zu bildende Bundesregierung auf, aktiv zu werden und die Förderung von Mitarbeiterbeteiligung als Maßnahme zur Vermögensbildung von Arbeitnehmern in die Koalitionsvereinbarung aufzunehmen.

Auch die in 2017 Jahr zum sechsten Mal durchgeführte Studie Global Equity Insights (https://www.equity-insights.org/) ist ein Beleg für das fortlaufend hohe Engagement der hkp/// group in Fragen der Mitarbeiterbeteiligung. Die Studie zur weltweiten Marktpraxis in aktienbasierter Vergütung sowie kapitalgedeckter Mitarbeiterbeteiligung wurde von hkp/// group und der Global Equity Organization GEO initiiert. Zu den aktuellen Sponsoren zählen Equatex, Fidelity, SAP, Siemens, Universität Göttingen sowie das Fellowship Programm der Rutgers University School of Management and Labor Relations. Die aktuellen Ergebnisse der Analyse wurden ebenfalls auf der GEO Jahreskonferenz in Orlando präsentiert und stießen hier wie in den Vorjahren auf großes Interesse.

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: hkp/// group Schlagwort(e): Unternehmen

23.05.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

688713 23.05.2018