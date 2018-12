HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair öffnet im January 2019 ihre Pforten

Ausgerichtet vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), werden die 45. Ausgabe der Hong Kong Toys & Games Fair und die 10. Ausgabe der Hong Kong Baby Products Fair vom 7.-10. Januar 2019 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre stattfinden.

HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair and Hong Kong Baby Products Fair Open in January 2019 (Photo: Business Wire)

Hong Kong Toys & Games Fair

Mit etwa 2.100 Ausstellern ist die Toys & Games Fair die größte Veranstaltung dieser Art in Asien und die zweitgrößte in der Welt. Der Bereich für Smart-Tech Toys wird eine umfangreiche Palette von Produkten darbieten, die durch mobile Apps bedient werden oder integrierte VR-, AR- und MR-Technologien enthalten. In der Produktausstellung STREAM Toys Product Display werden auch Lernspielzeuge in den Gebieten Wissenschaft, Technologie, Robotik, Maschinenbau, Kunst und Mathematik präsentiert.

Die Brand Name Gallery bietet voraussichtlich etwa 230 Marken Platz, um ihre Spitzenprodukte im Hinblick auf Design, Qualität und Sicherheit ausszustellen. Generationenübergreifend bietet die Kidult World Produkte für denn Hobbybedarf, Modelle und Figuren, Zaubertrickgegenstände und Kriegsspielgeräte, während im Bereich für Fireworks Feuerwerkskörper, Knallkörper, Spielzeugfeuerwerk und Feuerwerk für besondere Anlässe präsentiert werden.

Auf der Messe wird es auch Hallen aus Festlandchina, Korea, Spanien, Taiwan und dem Vereinigten Königreich sowie die World of Toys-Halle mit Ausstellern hauptsächlich aus Europa geben.

Hong Kong Baby Products Fair

Mit fast 600 Ausstellern wird die Baby Products Fair erneut die Brand Name Gallery mit über 45 bewährten Marken unterstützen - dieses Jahr mit einem neuen Bereich: Maternity Products, der sich an prä- und postnatale Bedürfnisse richtet.

World of Strollers & Gear II @ Convention Hall ist dieses Jahr wieder dabei, um preisgekrönte Kinderwagen und Babyautositze zu präsentieren. Weiterhin bekannt sind der Singapore Pavilion und der Hong Kong Children, Babies, Maternity Industries Association (HKCBMIA) Pavilion. Im etablierten Korea Pavilion stellen auch namhafte Marken aus.

Events zur Enthüllung von Branchentrends

Während der Messe werden eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden, unter anderem die Hong Kong Toys Industry Conference 2019 mit wichtigen Rednern, die Einblicke in globale und regionale Branchen gestaltende Trends bieten.

