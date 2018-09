Hochschule der Polizei/Landespolizeischule / HDP-RP: Danke-Polizei-Tag ...

HDP-RP: Danke-Polizei-Tag an der Hochschule der Polizei und der Polizeiwache Hahn

Büchenbeuren - Am 15. September veranstaltet der Verein "Keine Gewalt gegen Polizisten e.V." in der Großregion Trier den jährlich stattfindenden Danke-Polizei-Tag. An diesem Tag werden, neben Plakat- und Postkartenaktionen, in persönlichen Besuchen Anerkennung und Dank für die geleistete Polizeiarbeit ausgedrückt. Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Büchenbeuren, Herr Guido Scherer, hatte sich daher kurzerhand dazu entschlossen, am 14. September mit Bürgerinnen und Bürgern die Hochschule der Polizei sowie die Polizeiwache Hahn zu besuchen und sich vor Ort für die geleistete Arbeit zu bedanken.

Gegen 13:00 Uhr traf Herr Scherer gemeinsam mit Gemeinderat Dr. Jürgen Alpers am Polizeicampus ein. Von der Hochschule der Polizei waren neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Studierende anwesend. Nach einer kurzen Begrüßung durch Direktor Friedel Durben informierten sich die interessierten Besucher in lockerer Atmosphäre über den Arbeitsalltag der Hochschule und die Aus- und Fortbildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz. Direktor Durben freute sich über den Besuch: "Gerade als Bürgerpolizei ist es ein tolles Gefühl, wenn unsere Arbeit von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern anerkannt und wertgeschätzt wird".

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto ging es dann für die Besuchergruppe weiter zur Polizeiwache Hahn. Dort stand neben der Begrüßung durch den Leiter, Polizeihauptkommissar Frank Adam und einer Vorstellung der Dienststelle, auch eine Terminalbesichtigung am Flughafen Hahn mit einem Streifenteam auf dem Plan. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiwache bedankte sich Herr Scherer für die tolle Arbeit und das Engagement. "Unsere Polizistinnen und Polizisten setzen sich täglich für unseren Schutz ein, dafür muss man auch mal Danke sagen!", so Bürgermeister Scherer.

