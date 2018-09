Hochschule der Polizei/Landespolizeischule / HDP-RP: Vorbereitung auf ...

HDP-RP: Vorbereitung auf den Traumberuf Polizistin oder Polizist

Büchenbeuren - Fit machen für den Einstellungstest bei der Polizei. Unter diesem Motto veranstaltete die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am vergangenen Samstag, den 01.09.2018, ein Bewerbertraining für den künftigen Polizeinachwuchs. Insgesamt 80 Bewerberinnen und Bewerber konnten sich unter realistischen Bedingungen auf das anspruchsvolle Auswahlverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz vorbereiten.

Nach einer ersten Begrüßung durch den Leiter der Zentralstelle für Werbung und Einstellung, Polizeirat Markus Moog, konnte es auch schon direkt losgehen. In Gruppen aufgeteilt, durchliefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die vier Workshops: Kognitive Leistungstests, Interview, Sporttest und eine Probevorlesung im Fach Staats- und Verfassungsrecht. Es galt Aufgaben in Mathematik, Deutsch und logischem Denken zu lösen, sich gezielt auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten sowie sportliche Übungen wie den Kasten-Bumerang-Test oder den Klimmzughang zu absolvieren. Zum Schluss gab Markus Moog in seiner Vorlesung einen ersten Einblick in das Hochschulstudium bei der Polizei.

Begleitet wurde die Veranstaltung neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralstelle für Werbung und Einstellung, durch Polizeipsychologe Dr. Markus Thielgen, den Sportlehrer Marco Pereira Leal sowie Studierende der Hochschule der Polizei. Insbesondere die Berufsanfänger des 19. Bachelorstudienganges konnten den interessierten Bewerberinnen und Bewerbern wertvolle Tipps aus ihren erst kürzlich erfolgreich absolvierten Auswahlverfahren geben. Für den Initiator Markus Moog war das erste Bewerbertraining am Standort Hahn ein voller Erfolg. "Die Studierenden haben sich hochmotiviert und professionell um die jungen Leute gekümmert. Ich bin mir sicher, dass die nächsten Veranstaltungen genauso erfolgreich werden".

Aufgrund der großen Nachfrage findet am 08.09.2018 ein erneutes Bewerbertraining an der Hochschule der Polizei statt. Weitere Termine unter www.polizei.rlp/Karriere.

