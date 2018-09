Hochschule für Polizei Baden-Württemberg / Podestplatz für ...

Podestplatz für das Team der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg beim Towerrun in Rottweil

Villingen-Schwenningen - Villingen-Schwenningen/Rottweil, 16. September 2018 - 31 Läuferinnen und Läufer haben bei der Premierenveranstaltung die Leistungsfähigkeit der Landespolizei eindrucksvoll dargestellt und stachen auch optisch hervor.

Zum ersten Mal fand der Towerrun im thyssenkrupp-Testturm in Rottweil statt. Dabei galt es, die 232 Höhenmeter oder 1.390 Stufen bis zur Aussichtsplattform des Turms möglichst schnell zu bewältigen. In einem Feld, welches in der Treppenlauf-Szene durchaus namhaft war, konnten die 31 Starterinnen und Starter aus allen Teilen der Polizei Baden-Württemberg voll und ganz überzeugen und untermauerten somit das Motto "Höher. Weiter. Schneller. Wir sind die Polizei". Im Teamwettbewerb sprang am Ende mit einem hervorragenden 2. Rang sogar ein Podestplatz für das Team der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg heraus. Auch die anderen Ergebnisse waren durchaus vorzeigbar, handelte es sich doch ausnahmslos für alle Teilnehmenden der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg um eine Premiere in einer für die Polizei sonst eher untypischen Sportart. Im Schnitt benötigte jede Läuferin oder jeder Läufer genau 12 Minuten bis zur Besucherplattform - bei einer Betrachtung der Ergebnisse aller Läuferinnen und Läufer der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

Alle Teilnehmenden einte noch etwas Weiteres: sie starteten mit dem einheitlichen Laufshirt, auf welchen die Aufschrift "Laufend Nachwuchs gesucht" zu lesen war. Dabei verfolgten sie auch das Ziel, auf die derzeitige Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg aufmerksam zu machen. In diesem und nächsten Jahr stehen 1.800 Ausbildungsplätze zur Verfügung, so viele wie noch nie in der Geschichte der Landespolizei.

