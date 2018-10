Höhere Intelligenz: Huawei präsentiert Serie HUAWEI Mate 20

Die Huawei Consumer Business Group (BG) hat heute die Serie HUAWEI Mate 20 vorgestellt. Die Serie HUAWEI Mate 20 ist in den Größen 6,53 Zoll, 6,39 Zoll und 7,2 Zoll erhältlich und umfasst vier Geräte: HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X und PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

Hervorragende Leistung und Akkulaufzeit

Mithilfe der neuesten 7nm-Fertigungstechnik hergestellt, ist der Kirin 980 der weltweit erste kommerzielle SoC, der Cortex-A76-Kerne und die Mali-G76 GPU integriert.

Überdies ist der Kirin 980 der branchenweit erste, mit einem Dual-NPU ausgestatteten SoC. Er unterstützt zudem den Standard 4,5G LTE Cat. 21, die weltweit schnellsten WLAN-Verbindungsgeschwindigkeiten sowie die Dual-Band (L1+L5) GPS-Ortungstechnologie.

Die Serie HUAWEI Mate 20 besticht zudem durch bahnbrechende Verbesserungen bei der Akkulaufzeit. Das HUAWEI Mate 20 Pro kommt mit einem großen, leistungsstarken Akku mit einer Kapazität von 4.200 mAh (typischer Wert) und unterstützt HUAWEI Supercharge mit 40 Watt. Die Sicherheit der Technologie ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Darüber hinaus verfügt das HUAWEI Mate 20 Pro über HUAWEI Wireless Quick Charge mit 15 Watt, die schnellste drahtlose Ladelösung der Branche, und kabelloses „Reverse Charge“, mit dem das Gerät als Power Bank für verschiedene elektronische Geräte dient, die das kabellose Laden unterstützen.

Matrix-Kamerasystem

Huawei hat das HUAWEI Mate 20 um ein leistungsstarkes Objektiv erweitert – ein Ultra-Weitwinkelobjektiv von Leica von 16 Millimetern. Diese weitere Perspektive erzeugt ein Gefühl von Räumlichkeit und einen dreidimensionalen Effekt der Bilder. Das neue Kamerasystem unterstützt zudem die Makrodistanz, die scharfe Bilder von Gegenständen erzeugt, die nur 2,5 cm vom Objektiv entfernt sind.

Das HUAWEI Mate 20 Pro ist mit einer Hauptkamera mit 40 MP, einer Ultra-Weitwinkelkamera mit 20 MP und einer Telefoto-Kamera mit 8 MP ausgestattet. Zusammengenommen ermöglichen diese drei Objektive ein breites Spektrum an Brennweiten (entspricht der Leistung eines Zoomobjektivs mit einem Bereich von 16 bis 270 Millimetern).

Sowohl das HUAWEI Mate 20 Pro als auch das PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS unterstützen 3D Face Unlock. Die Lösung authentifiziert Benutzer schnell und sicher innerhalb von 0,6 Sekunden bei einer falschen Akzeptanzrate von unter 1/1.000.000.000.

EMUI 9 ermöglicht ein qualitativ hochwertiges Leben

Die Serie HUAWEI Mate 20 kommt mit EMUI 9.0, einem intelligenten Betriebssystem auf Basis von Android P. Durch selbstlernende KI-Algorithmen, ein integriertes und granulares Ressourcenzuweisungssystem und eine hoch optimierte Android-Umgebung bietet EMUI 9 ein „Evergreen“-Erlebnis - es läuft selbst nach längerem Gebrauch reibungslos.

Futuristisches Design

Das Gehäuse des HUAWEI Mate 20 Pro ist zu allen acht Seiten abgerundet - ein Wunderwerk zum Bestaunen, das zudem angenehm in der Hand liegt.

Die Flaggschiffserie ist in einem neuen smaragdgrünen Farbton gehalten, der so brillant ist wie sein namensgebender Edelstein. Die spezielle Struktur namens „Hyper Optical Pattern“ auf der Glasrückseite ist nicht nur sehr langlebig, sondern sorgt auch für Griffigkeit und Beständigkeit gegenüber Fingerabdrücken.

Die neue Serie HUAWEI Mate 20 gelangt ab heute in ausgewählten Ländern auf rollierender Basis in den Verkauf.

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Vierzehn F&E-Zentren operieren in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG, eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei, ist unter anderem für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Services zuständig. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf nahezu 30 Jahren Erfahrung in der Telekomindustrie und zielt darauf ab, Verbrauchern überall auf der Welt Zugang zu den neusten technologischen Fortschritten zu verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://consumer.huawei.com/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181016005960/de/