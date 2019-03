01.03.2019 - 13:21 Uhr Hör! Spiel! Festival! in der Alten Schmiede in Wien startet am 3. März

Im März findet das "Hör! Spiel! Festival" in der Alten Schmiede in Wien statt und bietet Hörspielvorführungen, Performances und Gespräche mit u.a. Michaela Falkner und Thomas Havlik. Den vollständigen Artikel auf vienna.at lesen. Zum Nachrichtenüberblick