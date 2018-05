Hollerstauden meets Seehotel Bellevue - Ein Sommerurlaub inmitten der Bergwelt, Gletscher und See

Summer Nights im 4-Sterne Superior Seehotel Bellevue am Zeller See im Salzburger Land. Familie Schnell und das Team startet mit top Events in die kommende Sommersaison 2018 und sorgt für einen unvergesslichen Sommerurlaub in Österreich. Die Gäste des Seehotels Bellevue erleben ein einzigartiges Vergnügen auf der Sommerseite des Zeller Sees in Zell am See/Kaprun.

Zell am See (pts024/14.05.2018/14:15) - Summer Nights im 4-Sterne Superior Seehotel Bellevue am Zeller See im Salzburger Land. Familie Schnell und das Team startet mit top Events in die kommende Sommersaison 2018 und sorgt für einen unvergesslichen Sommerurlaub in Österreich. Die Gäste des Seehotels Bellevue erleben ein einzigartiges Vergnügen auf der Sommerseite des Zeller Sees in Zell am See/Kaprun.

Summervibes auf der Seeterrasse "SEE LA VIE"

Im Crossover Hotel in Zell am See werden die lauen Sommernächte perfekt genutzt. Donnerstag ist Staudentag im Seehotel Bellevue. An insgesamt 10 Donnerstagen ist das Damen-Trio live on stage. Abende welche mit einem vielfältigen Repertoire wie Heimatlieder, Jodler, Oldies und bis hin zu Rock& Pop überraschen. Nicht nur ein kulturelles Erlebnis, sondern auch eine lukullische Extravaganz durch das hauseigene Restaurant SEENSUCHT.

Termine der Staudentage im Seehotel Bellevue: 10. Mai 2018 7. Juni & 28. Juni 2018 5. Juli & 19. Juli 2018 2. August, 9. August, 16. August & 30. August 2018 13. September 2018

Die perfekte "Tee-Time" in Zell am See/Kaprun

Auch für leidenschaftlichen Golfer veranstaltet das Seehotel Bellevue ein ganz besonderes 3-Tage Event. Vom 30. Mai bis 03. Juni treffen sich begeisterte Golfer zum Driven, Putten & Chippen zwischen Gletscher, Berg und See. Das hochklassige Turnierwochenende wird mit herzlicher Gastfreundschaft, kulinarischen Highlights und Top Dj & Live Acts zu einem unvergesslichen Event oder Golfurlaub gestaltet. Mehr unter: https://www.seehotel-bellevue.at/urlaubsvielfalt/golf

Delikates Vergnügen & Pauschalen zum Verlieben

Nicht nur der Sommerurlaub oder Ausflüge in das Seehotel Bellevue werden zu einem unvergesslichen Vergnügen, auch die Kulinarik vom direkt angeschlossenen Restaurant SEENSUCHT ist einzigartig. Hier werden Köstlichkeiten auf Hauben Niveau mit einer Traumkulisse vereint. Diese Kulinarik ist auch bei den Sommerpauschalen und Angeboten vom Seehotel Bellevue inbegriffen. Für den Traumurlaub mit den Liebsten, bietet das Superior Hotel tolle Urlaubspauschalen an. Wie zum Beispiel die "Genussfeuerwerk" Urlaubspauschale oder den "Secret Deal", bei dem die letzte Nacht vom Hotel übernommen wird. https://www.seehotel-bellevue.at/wohnen/angebote-pauschalen

Über das Seehotel Bellevue in Zell am See/Kaprun, Österreich Das 4 Sterne Hotel Bellevue in Zell am See, Salzburg bietet Moderne & Tradition auf höchstem Niveau im Sommerurlaub wie Winterurlaub. Das Seehotel Bellevue, ein Hotel Juwel am Ufer des Zeller Sees in Thumersbach in Zell am See - Kaprun verzaubert nicht nur durch die Seenähe. Die 32 Zimmer der Unterkunft und das Restaurant lassen keine Wünsche für Genießer offen. Auch der Blick auf den Zeller See und die Schmittenhöhe verzaubern seine Besucher im Salzburger Land in Österreich.

