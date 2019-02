HONORs revolutionäre Gaming+-Technologie verbessert Grafikleistung auf der MWC 2019

Gaming+ bringt höhere Geschwindigkeiten, bessere Grafik und höhere Auflösung für mobiles Gaming auf dem HONOR View20. HONOR View20 erhält fünf Sterne-Bewertungen und Medienlob Barcelona, Spanien - Herr George Zhao, President von HONOR, sagte: "HONOR freut sich, mitteilen zu ...

Gaming+ bringt höhere Geschwindigkeiten, bessere Grafik und höhere Auflösung für mobiles Gaming auf dem HONOR View20.

HONOR View20 erhält fünf Sterne-Bewertungen und Medienlob

Barcelona, Spanien -

Herr George Zhao, President von HONOR, sagte: "HONOR freut sich, mitteilen zu können, dass das jüngste Mitglied der HONOR View-Serie, das HONOR View20, bereits den 1,5 Millionen Umsatzmeilenstein erreicht hat. Damit sind wir unserem Ziel nähergekommen, innerhalb von drei Jahren zu den "Top 5" der globalen Smartphone-Marken zu gehören. Mit der revolutionären Gaming+-Technologie haben wir die Grafikleistung des Smartphones weiter verbessert und die steigenden Anforderungen junger Verbraucher an ein besseres mobiles Gaming-Erlebnis erfüllt. Zusammen mit den futuristischen TOF-3D-Kameraanwendungen bringt Honor den Verbrauchern die unterschiedlichsten und außergewöhnlichsten Erlebnisse näher."

GAMING+ UND MEHR SPASS FÜR GAMER

Das HONOR View20 wurde letzten Monat in Paris mit fünf weltweit ersten Features vorgestellt, darunter: 48 MP Smartphone-Kamera, 25 MP Frontkamera unter dem Display, 7 nm Kirin 980 KI Chipset, KI Triple-Antenna Wi-Fi-Technologie und Aurora Nanotexture-Design. Gaming+ verbessert das Spielerlebnis durch ein Upgrade des Gesamtsystems mit GPU-Effizienzsteigerung, GPU-Lastoptimierung, High Definition und KI-Lastvorhersagetechnologie. Mit diesen Fortschritten des 980 Chipset strebt das HONOR View20 ein Höchstmaß an mobiler Gaming-Performance an.

Das brandneue Gaming+ verbessert die SOC-Energieeffizienz um 20,34 %[1]. Das Mali-G76 GPU-Chipset-Upgrade auf Kirin 980 beinhaltet eine Transform-Optimierung, die die Job-Scheduling und parallele Datenverarbeitung verbessert. Dies reduziert doppelte Anweisungen und GPU-Überziehungen und erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen CPU, GPU und Speicher. Darüber hinaus arbeitet die Kirin 980 GPU nahtlos mit der innovativen KI-Frequenzmodulations-Planungstechnologie zusammen, um Task-Loads vorherzusagen, indem Bildrate pro Sekunde (fps), Bildqualität und Touchscreen-Eingaben in Echtzeit überwacht und Leistungsengpässe intelligent identifiziert werden. Für das Gaming verbessert die neue KI-Technologie die Lastprognosegenauigkeit jedes Frames um mehr als 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Ein weiteres wichtiges Merkmal, die GPU-Optimierung, verbessert die Bildqualität und reduziert den Stromverbrauch. Das Upgrade bietet auch High-Definition-Funktionen für Spiele, die einen besseren Kontrast, höhere Helligkeitswerte und eine breitere Farbpalette ermöglichen.

Als Ergebnis des Gaming+-Upgrades ist nun auch die Vulkan-Version von Fortnite auf dem HONOR View20 verfügbar, was den Spielern ein schnelleres und besseres Gaming-Erlebnis bietet[2]. Auch andere beliebte Handyspiele wie QQ Speed und Arena of Valor wurden für die Unterstützung der High-Definition-Funktion optimiert. Spieler können jetzt mehr Klarheit erleben und mehr Details erfassen.

Darüber hinaus schafft die TOF-3D-Kamera des HONOR View20 eine neue Dimension des interaktiven Spiels und mehr Möglichkeiten für die nächste Generation der AR-Enthusiasten. Diese Kamera ist mit Tiefenabtastung, Skeletterkennung und Echtzeit-Bewegungserfassung ausgestattet, so dass Verbraucher verschiedene interaktive Funktionen wie 3D-Shaping, KI-Kalorienzählung, Magic AR und 3D bewegungsgesteuertes Spielen genießen können. Brave Jelly ist das neueste bewegungsgesteuerte Spiel, das der Spielefamilie hinzugefügt wurde. In Zukunft plant HONOR, mit weiteren Drittanbietern zusammenzuarbeiten, um ein integriertes 3D-TOF-Ökosystem für eine neue Ära für AR-Maßnahmen, Social Media und Shopping zu schaffen.

DAS HONOR VIEW20 ERHÄLT ZAHLREICHES MEDIENLOB

Seit seiner weltweiten Markteinführung im Januar wurden das überlegene Design und die Funktionen des HONOR View20 von Branchenexperten und Verbrauchern weithin gewürdigt. Es wurde von Medien und Meinungsbildnern gelobt, darunter 5-Sterne-Bewertungen der renommiertesten Medien der Branche:

- 5-Sterne-Bewertung von Stuff - "Honor tritt mit einem der beeindruckendsten Smartphones seiner Klasse in die großen Ligen ein." - 5-Sterne-Bewertung von The Guardian - "Es ist das erste Smartphone auf dem Markt mit einem Loch im Display." - 5-Sterne-Bewertung von T3 - "The Honor View 20 ist insgesamt das beste Midrange-Smartphone auf dem heutigen Markt." - 5-Sterne-Bewertung von Expert Reviews - "Mit seiner Selfie-Kamera unter dem Display und der 48-Megapixel-Rückkamera ist das Honor View 20 eines der aufregendsten Mobiltelefone, die wir seit langem gesehen haben."

Auf regionaler Ebene hat der HONOR View20 ebenfalls hervorragende Verkaufsergebnisse erzielt. In China wurde das HONOR View20 zum Doppelchampion (Umsatz und Verkaufserlös) auf Online-Plattformen im Preisbereich von RMB 3.000 und mehr gekrönt. In der ersten Woche nach der Markteinführung in Frankreich wurde das jüngste Flaggschiff zum Bestseller Nr. 1 von Amazon in der Kategorie ab 499 Euro. Außerdem wurde es als das meistverkaufte Flagship-Smartphone in Senheng ausgezeichnet, einem der führenden unabhängigen Einzelhändler Malaysias.

DAS HONOR 8X MIT NEUEM PHANTOMBLAU

Für das HONOR 8X bringt HONOR den Fans in Westeuropa eine neue phantomblaue Farbe. Das HONOR 8X hat einen 2,5D Double-Textur-Aurora-Glaskörper mit Gittereffekt, das einen eleganten und schicken Look und Feel verleiht. Seit der Einführung im vergangenen September wurden mehr als 10 Millionen Honor 8X Serien weltweit ausgeliefert. Ab Anfang März wird das neue Phantomblau HONOR 8X in Fnac in Frankreich, bei Amazon in Deutschland, bei Hihonor in Großbritannien, im freien Markt in Italien (u.a. Mediaworld, Unieuro und andere) erhältlich sein.

HONOR ist eine führende E-Smartphone-Marke. Die Marke zielt darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives mit Produkten gerecht zu werden, die für das Internet optimiert sind. Sie sollen erstklassige Benutzererlebnisse ermöglichen, zum Mitmachen anregen, Kreativität fördern und junge Menschen befähigen, ihre Träume zu verwirklichen. Dabei hat HONOR Mut gezeigt Neuland zu betreten und arbeitet unermüdlich an neuester Technik und Innovation für seine Kunden.

[1] Getestet in 60fps Vulkan-Spielen im HONOR-Labor

[2] Die Vulkan-Version von Fortnite wird in Kürze auf HONOR View20 verfügbar sein.

