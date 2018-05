Horizontas FZE: Neues Listing

Horizontas FZE,

30. Mai 2018Dubai - Die Horizontas FZE freut sich bekanntgeben zu können, dass uns die Schweizer Innotech Group AG mit ihrem Listing mandatiert hat. Die Innotech Group AG entwickelt und vertreibt bevorzugt iOS- und Android-Software für Smartphones und Tablets sowie die dazu passende Server-Software. Über den Fortgang, insbesondere die Bekanntgabe des Börsenplatzes und Termin des Listings informieren wir auf der Website der Horizontas FZE.

Über Horizontas FZE:

ie Horizontas FZE ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Repräsentanzen in der Schweiz, Deutschland und Spanien. Das Unternehmen bietet einen deutschsprachigen Support bei Notierungsaufnahmen (IPO's), Initial Coin Offerings (ICO's) und vieles mehr an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Kontakt

Horizontas FZE Boulevard Plaza Tower 1, Level 14 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard Downtown Dubai P.O.BOX 31291 United Arab Emirates

Tel.: +971 52 540 8874 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com

