Horváth & Partners startet mit sechs neuen Partnern ins neue Geschäftsjahr

Stuttgart (pts008/01.04.2019/10:00) - Die Managementberatung Horváth & Partners hat zum Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April sechs weitere Partner ernannt.

Neu zum Führungskreis zählen Matthias Deeg, Leiter des Competence Centers Utilities, Klaus-Martin Jäck, Leiter des Beratungssegments Risk Management & Compliance, Dr. Igor Radisic, Leiter des Beratungssegments IT Performance Management, David Statna, Leiter der S/4HANA Transformation Practice in der Schweiz, Attila Vári, Leiter des Competence Centers für die Branchen Automotive sowie Consumer & Industrial Goods in Ungarn, sowie Achim Wenning, Leiter des Business Segments CFO Strategy & Transformation.

"Wir freuen uns sehr, diese hochgeschätzten Kollegen mit ihren herausragenden Kompetenzen und unternehmerischen Leistungen nun im obersten Führungskreis zu haben", so Altfrid Neugebauer, Mitglied des Vorstands der Horváth & Partners Gruppe.

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 900 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

