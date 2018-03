20.03.2018 - 00:07 Uhr How to Get Away with Murder: Wird es eine 5. Staffel geben?

Die vierte Staffel von How to Get Away with Murder ist zu Ende und bis jetzt hat ABC noch keine offizielle Bestätigung für Staffel fünf gegeben. Müssen sich die Fans Sorgen machen? Der Showrunner Pete Nowalk nahm Stellung. Die komplette Meldung «How to Get Away with Murder: Wird es eine 5. Staffel geben?» bei Serienjunkies lesen Den vollständigen Artikel auf serienjunkies.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick