HPS Home Power Solutions GmbH gewinnt WIWIN Award

- Hochkarätige Jury prämiert HPS als das beste und nachhaltigste Startup Deutschlands

- HPS gewinnt damit ein Investment in Höhe von einer halben Million Euro

- Hohe Synergien mit WIWIN im Bereich Marketing und Vertrieb erwartet

Berlin, 23. Oktober 2018 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter für integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gewann am letzten Donnerstagabend den mit 500.000 EUR dotierten WIWIN Award für innovative und nachhaltige Unternehmen der von der bekannten Crowdinvesting Plattform WIWIN dieses Jahr zum ersten Male vergeben wurde.

Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer von HPS, sagte: "Die Auszeichnung mit dem WIWIN Award ist eine bedeutende Anerkennung für unser Team und unsere Entwicklungsarbeit. Er zeigt uns, dass wir mit Picea, unserem integrierten System zur Speicherung und ganzjährigen Nutzung von Sonnenergie im Einfamilienhaus, ein wichtiges gesellschaftliches Bedürfnis nach Unabhängigkeit und zu 100% sauberer Energie erfüllen. Die Energiewende wird in allen Bevölkerungsschichten als notwendige Maßnahme akzeptiert und als unerlässlich angesehen. Mit unserem Produkt Picea ermöglichen wir es unseren Endkunden erstmals selbst die Energiewende im eigenen Heim zu vollziehen. Zu 100% und Heute."

Henrik Colell, Geschäftsführer von HPS, ergänzte: "Besonderer Dank gebührt hier unseren Mitarbeitern, ohne die der Erfolg von HPS nicht möglich wäre. Ebenfalls möchten wir der Jury und allen die Online für uns gevotet haben danken, dass sie an das Potential von HPS sowie dem Picea-System glauben und, so wie wir, von der gesellschaftlichen Relevanz der nachhaltigen und CO2 freien Energieversorgung überzeugt sind."

Für den WIWIN Award haben sich 80 innovative Unternehmen, die nachhaltige Technologien und Produkte entwickeln und produzieren, beworben. In einem ersten Auswahlverfahren selektierte die Expertenjury 10 Kandidaten, die aus den 80 Bewerbern, mit ihrem innovativen Geschäftsmodell, hervorstachen. Die 10 ausgewählten Unternehmen mussten sich anschließend in einer weiteren Auswahlrunde der Öffentlichkeit stellen, die über ein Online-Voting die 5 Finalteilnehmer wählen durfte.

Das Finale wurde am 18.10.2018 um 19:30 Uhr per Live-Stream übertragen. Zeyad Abul-Ella und Henrik Colell, beide Geschäftsführer und Gründer von HPS, konnten die 12-köpfige Jury, die sich aus Experten aus den Bereichen Gründung, Finanzen und Nachhaltigkeit zusammensetzte, von HPS und dem Picea-System in ihrem Pitch überzeugen.Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de

