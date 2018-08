HRG präsentiert neue Vision und Produktpalette an der World Robot Conference 2018 in Peking

Peking - HRG Robot Group ("die Gruppe"), einer von Chinas Hightech-Giganten im Bereich der Robotik, wird im Rahmen ihres neuen "Robotics Biosphere"-Geschäftsmodell ihre neue Vision für die Zukunft der Robotikindustrie an der World Robot Conference präsentieren, die vom ...

Peking - HRG Robot Group ("die Gruppe"), einer von Chinas Hightech-Giganten im Bereich der Robotik, wird im Rahmen ihres neuen "Robotics Biosphere"-Geschäftsmodell ihre neue Vision für die Zukunft der Robotikindustrie an der World Robot Conference präsentieren, die vom 15. bis 19. August in Peking stattfindet. Die Vision, die als Antwort auf eine sich wandelnde Robotikindustrie in China aufgestellt wurde, hat zur Schaffung mehrerer neuer Produktlinien geführt, die während der gesamten Veranstaltung ausgestellt werden.

HRG präsentiert ihre Produktauswahl auf Basis eines Analyseberichts über die chinesische Robotikindustrie im Jahr 2018. Der Bericht wurde durch das China Institute of Science and Technology, HRG, und HIT Insights gemeinsam erstellt und umfasst die neusten Trends und Herausforderungen, mit denen die Industrie konfrontiert ist. Aus dem Bericht geht hervor, dass die chinesische Robotikindustrie im letzten Jahr eine intensive Entwicklung bei einer weltweit führenden Wachstumsrate durchlebt hat. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass sowohl chinesische Industrie- als auch Serviceroboterunternehmen in mehreren Sektoren, in die HRG in den letzten Jahren große Investitionen getätigt hat, erhebliche technologische, produkt- und dienstleistungsbezogene Fortschritte gemacht haben. Die Robotiklösungen in den Bereichen Medizin und Pädagogik werden zudem während der gesamten Veranstaltung ausgestellt.

"Die kollaborativen, pädagogischen und medizinischen Roboter, die HRG an der World Robotics Conference in Peking präsentieren wird, widerspiegeln die Industrietrends sowie unsere jüngsten Bemühungen auf umfassende Weise", sagte Wang Meng, Präsident der HIT Robot Group.

Eines der Top-Produkte am Stand von HRG, das beide Industrien kombiniert, ist das Intelligent Education and Rating System, das für die Altenpflege und Rehabilitation entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein Bildungssystem, das die chinesischen und westlichen medizinischen Lehren sowie die national standardisierten Lehrpläne mit hochmodernen Robotik- und Sensortechnologien zwecks Ausbildung des Personals in medizinischen Fakultäten, Spitälern und Rehabilitationseinrichtungen vereint.

Neben dem Intelligent Education and Rating System wird mit dem lasergesteuerten AGV auch ein neues Modell zum Heben und Transportieren von großen Beständen durch schmale Durchgänge in Fabriken präsentiert. Durch die weltweit führende SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping; deutsch "Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung") kann das Roboterfahrzeug verschiedene Hindernisse während des Betriebs problemlos umfahren.

Am Stand werden ebenfalls zwei weitere Produktlinien präsentiert:

Wearable Lower Limb Robotic Exoskeleton von HRG: ein intelligentes tragbares Gerät, das die Leistung des Benutzers beim Gehen oder Treppensteigen erhöht. Das leichte Gerät verfügt über eine einfache Struktur, wodurch es einfach an- und abgelegt werden kann. Es kann ebenfalls die Gehdaten des Benutzers überwachen und entsprechende Gesundheitstipps bereitstellen.

Bang Bang: Bang Bang ist eine innovative One-Stop-Plattform, welche die Anforderungen von Anbietern und Herstellern erfüllt sowie die Konzepte "Intelligente Fertigung" und "Internetdienstleistung" integriert. Bang Bang integriert Ressourcen, einschließlich der Informationen von Regierungsstrategien, Industrietrends, Werksgeländen und Fonds, um dabei zu helfen, verschiedene Akteure und Stakeholder der Industrie zusammenzubringen, damit diese ihre Tätigkeiten ausweiten können.

Weitere präsentierte Produkte sind der netzwerkgeprägte Roboter von HRG, ein kleiner Feuerlöschroboter, der HRG T5 sowie der ROS-aktivierte kooperative Leichtbauroboter (T5).

Informationen zu HIT Robot Group

HIT Robot Group (HRG) wurde 2014 gegründet und ist einer von Chinas Hightech-Giganten im Bereich der Robotik. Das Unternehmen stellt eine Reihe von Robotern und Roboteranlagen für verschiedene Branchen her und bietet Technologieunternehmen Lösungen und Dienstleistungen an. HRG ist momentan in 16 wichtigen chinesischen Städten vertreten und unterhält Büros in Washington D.C., Kalifornien, Frankfurt, Seoul und Tokio.

