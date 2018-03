Huawei präsentiert HUAWEI P20 und HUAWEI P20 Pro – Durchbrüche in Technologie und Kunst definieren intelligente Fotografie neu

Die Huawei Consumer Business Group stellte heute die HUAWEI P20-Reihe vor. Das HUAWEI P20 Pro verfügt über die weltweit erste Leica Triple-Kamera und beide Geräte bieten beispiellose AI-Vorteile. Mit ihrer Verbindung von Technologie und Kunst lassen sie ein bahnbrechendes Smartphone-Erlebnis lebendig werden.

Huawei Unveils the HUAWEI P20 and HUAWEI P20 Pro, Breakthroughs in Technology and Art to Redefine Intelligent Photography (Photo: Business Wire)

„Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Design- und Innnovationsansatzes lassen wir uns von Künstlern inspirieren“, so Richard Yu, Chief Executive Officer, Huawei Consumer Business Group. „Die Ausstattung des HUAWEI P20 Pro mit einer bahnbrechenden Triple-Kamera, des HUAWEI P20 mit einer Dual-Kamera und beider Geräte mit leistungsstarker künstlicher Intelligenz (AI) ermöglicht den dynamischsten Verbrauchern in der heutigen Zeit, die Brillanz der sie umgebenden Welt einzufangen und zu teilen.”

Zu den wesentlichen Ausstattungsmerkmalen der HUAWEI P20-Reihe gehören:

eine hochmoderne, mehr Licht einfangende Kamera mit Leica Triple-Kamera und 5x Hybrid Zoom beim Modell HUAWEI P20 Pro und eine Leica Dual-Kamera beim Modell HUAWEI P20, die beide den höchsten Gesamt-DxOMark-Score erreichten1; innovative Fotofunktionen, darunter AI-basierte professionelle Fotofunktionen und HUAWEI AIS (AI Image (Bild)-Stabilisierung); ein zeitloses Design mit gerade noch erkennbarer Einfassung und ganz neuen Farbverläufen; ultimative Performance mit NPU auf Kirin 970 und EMUI 8.1 basierend auf Android™ 8.1.

Eine Verbindung von Kunst und Technologie

Die HUAWEI P20-Reihe kommt in den Farben Schwarz, Midnight-Blau und zwei ganz neuen Farbverläufen, Twilight und Pink Gold, die durch das Auftragen mehrerer Lagen von NCVM* optischen Beschichtungen auf der Glasrückseite erreicht werden. Licht, das auf die Oberfläche trifft, wird gebrochen und erzeugt einen lebendigen, aber abgestuften Wechsel der Farbtöne.

Das 5,8-Zoll-Display des HUAWEI P20 und das 6,1-Zoll Display des HUAWEI P20 Pro warten mit HUAWEI FullView Display, extrem schmalen Einfassungen und eindrucksvollen Screen-to-Body-Verhältnissen auf, die das Seherlebnis verbessern.

Inspiriert von Licht und Technologie

Die HUAWEI P20 Pro ist mit einer Leica Triple-Kamera ausgestattet, die die höchste Pixelzahl eines Smartphones aufweist – die Kamerakonfiguration umfasst einen 40MP RGB Sensor, einen 20MP monochromen Sensor und einen 8MP Sensor mit Teleobjektiv. Außerdem ist sie mit einem exklusiven Leica Farbtemperatur-Sensor ausgestattet, der die Farbwiedergabe verbessert. Ausgerüstet mit f/1.8, f/1.6 und f/2.4 breiter Apertur zur Erfassung scharfer, klarer Einzelheiten bietet das HUAWEI P20 Pro auch ein brandneues Leica 3x Teleobjektiv (VARIO-SUMMILUX-H 1:1,6-2,4/27-80ASPH) für Fotos aus der Entfernung mit einem 5x Hybrid Zoom. Der empfindliche Bildsensor des HUAWEI P20 Pro erlaubt mit bis zu ISO 102400 Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das HUAWEI P20 baut auf dem Fundament seines Vorgängermodells auf und ist mit einer Leica Dual-Kamera mit 12MP Sensor und einer Pixelgröße von bis zu 1.55 ?m sowie einem 20MP Monochrom-Sensor ausgestattet. Damit kann das HUAWEI P20 bessere Fotos auch in Situationen mit geringem Umgebungslicht machen.

Die Geräte der HUAWEI P20-Serie unterstützen 6-Achsen-Stabilisierung und 960fps Super Slow Motion. Im Ultra Snapshot-Modus kann das Gerät ein Bild in nur 0,3 Sekunden machen. Dazu muss nur die Lautstärke-reduzierende Taste zweimal betätigt werden – das klappt, selbst wenn das Display abschaltet ist.

Meisterhaftes AI-Foto-Erlebnis

Ausgestattet mit dem Kirin 970 Prozessor kann die HUAWEI P20-Reihe automatisch mehr als 500 Szenarien in 19 Kategorien erkennen und durch Wahl geeigneter Kameraeinstellungen professionell aussehende Bilder machen. HUAWEI AIS stabilisiert Nachtaufnahmen aus der Hand und ermöglicht Bilder mit unglaublich langen Belichtungszeiten ohne Stativ. Eine brandneue Funktion des hochmodernen Kamerasystems von Huawei ist die 4D prädiktive Schärfenachführung, bei der die Position eines sich bewegenden Objekts vorhergesagt wird, so dass dieses äußerst effektiv zur Erfassung kleinster Einzelheiten scharf gestellt werden kann. Die HUAWEI P20-Reihe wartet außerdem mit AI-unterstützter Komposition auf, die intelligente Vorschläge zum Rahmen von Gruppenaufnahmen und Landschaften bereitstellt.

Das HUAWEI P20 und das HUAWEI P20 Pro sind mit einer 24MP Selfie-Kamera** mit AI-Verschönerung und 3D-Portraitausleuchtung ausgestattet. Zur HUAWEI P20-Serie gehört auch die Prisma-Verarbeitung im Gerät, die Echtzeit-Filter-Empfehlungen auf der Basis von Szenen und Objekterkennung unterstützt.

Durch die Zusammenarbeit mit Google unterstützt die HUAWEI P20-Reihe Google ARCore und bietet somit hochmoderne AR-Funktionen.

Zusammenarbeit mit Porsche Design

Huawei stellte außerdem das PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS vor. Als Kind der fortgesetzten Zusammenarbeit mit der Luxusmarke wartet das PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS mit der für Porsche Design charakteristischen funktionalen Designsprache und der modernsten Technologie und Handwerkskunst von Huawei auf und setzt damit einen neuen Standard für Smartphones im Premiumsegment.

Preise und Verfügbarkeit

Die HUAWEI P20-Reihe und das PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS sind ab sofort weltweit erhältlich.

Modell Version EUR (einschl. Steuer) HUAWEI P20 4GB + 128GB

€649

HUAWEI P20 Pro 6GB + 128GB

€899

PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS 6GB + 256GB

€1.695

PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS 6GB + 512GB

€2.095

*nichtleitende Vakuummetallisierung

**24,8MP Sensor

Weitere Informationen finden Sie unter: https://consumer.huawei.com/en/

1 Höchste Gesamt-DxOMark-Scores in der Kategorie Handy-Kameras – HUAWEI P20 Pro: 109; HUAWEI P20: 102.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

