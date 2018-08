Huawei präsentiert Kirin 980, das erste kommerzielle 7-nm-Ein-Chip-System der Welt

In seiner auf der IFA 2018 gehaltenen Keynote-Rede mit dem Titel „The Ultimate Power of Mobile AI” präsentierte der Huawei Consumer Business Group CEO Richard Yu den Kirin 980, das Ein-Chip-System (System on a chip, SoC), das die nächste Weiterentwicklung mobiler künstliche Intelligenz (KI) herbeiführen wird. Als weltweit erstes kommerzielles SoC, das mit dem 7-nm-Verfahren von Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC) hergestellt wurde, vereint Kirin 980 erstklassige Leistung, Effizienz, Konnektivitätfunktionen und Dual-NPU-KI-Prozessorleistung.

Absolute Überlegenheit

Die modernste 7-nm-Verfahrenstechnik von TSMC ermöglicht es, den Kirin 980 mit 6,9 Mrd. Transistoren bei einer Matrizengröße von 1cm2, das 1,6-fache der Vorgängergeneration, auszustatten. Im Vergleich zum 10-nm-Verfahren bringt der 7-nm-Prozess eine Verbesserung der SoC-Leistung um 20 Prozent und eine Verbesserung der SoC-Effizienz um 40 Prozent.

Der Kirin 980 ist das erste SoC mit eingebetteten Kernen auf Basis des Cortex-A76. Diese sind im Vergleich zur Vorgängergeneration 75 Prozent leistungsstärker und 58 Prozent effizienter. Das Kirin-CPU-Subsystem verwendet einen intelligenten Flex-Scheduling-Mechanismus, der eine auf 3 Ebenen ansetzende Energieeffizienz-Architektur erstellt. Es besteht aus zwei supergroßen Kernen auf der Basis des Cortex-A76, zwei großen Kernen auf der Basis des Cortex-A76 und vier kleinen Kernen auf der Basis des Cortex-A55. Im Vergleich zur herkömmlichen big.LITTLE-Bauweise verwendet diese Lösung die großen Hochleistungskerne für die Bearbeitung sofortiger rechenintensiver Workloads, die großen hocheffizienten Kerne für die Bereitstellung von Dauerleistung und die ultra-effizienten Kerne für leichte Alltagsaufgaben mit extremer Energieeffizienz. Der Kirin 980 ermöglicht einen schnelleren App-Start, besseres Multitasking und ein durchweg reibungsloseres Benutzererlebnis.

Da in den letzten Jahren die Grafik bei mobilen Spielen immer anspruchsvoller geworden ist, hat Huawei die Mali-G76 GPU in den Kirin 980 integriert, um ein beispielloses Spielerlebnis bereitzustellen. Der erstmals im Kirin 980 verwendete Mali-G76 bietet 46 Prozent größere Grafikrechenleistung bei einer um 178 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration verbesserten Energieeffizienz.

Branchenweit erste „Dual-Brain”-Leistung: Das neueste Kirin SoC steht für ein neues Zeitalter der On-Device AI. Der Dual-NPU-Kirin 980 steigert mit vermehrter Rechenleistung und Intelligenz das mittels On-Device AI bereitgestellte Benutzererlebnis. Funktionsreicher ISP: In seinem Streben, das beste Smartphone-Fotografie-Erlebnis bereitzustellen, hat Huawei seinen firmeneigenen Bildsignalprozessor (ISP) der vierten Generation in das SoC integriert. Konnektivität von Weltrang: Um den Benutzern von mit einem Kirin 980 ausgestatteten Geräten bestmögliche Konnektivität zu bieten, hat Huawei das weltweit erste Modem, das LTE Cat.21 mit einer Spitzen-Download-Geschwindigkeit von 1,4 Gb/s unterstützt, integriert.

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Vierzehn F&E-Zentren operieren in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG, eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei, ist unter anderem für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Services zuständig. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf nahezu 30 Jahren Erfahrung in der Telekomindustrie und zielt darauf ab, Verbrauchern überall auf der Welt Zugang zu den neusten technologischen Fortschritten zu verschaffen.

