Huawei veranstaltet Eco-Connect Europe 2018, Strategie Plattform + Ökosystem im Mittelpunkt

Rom - Huawei veranstaltet am 8. und 9. November 2018 in Rom (Italien) seine jährliches Event Eco-Connect Europe unter dem Motto "For a DigitALL INtelligent Europe". Huawei stellt dabei seine Strategie "Plattform + Ökosystem" vor. Im Mittelpunkt stehen verschiedene neuartige IKT-Produkte in boomenden Segmenten wie Cloud-Computing, IdD, Big Data und digitale Plattformen. Darüber hinaus werden neue Industrielösungen für Smart Citys und das produzierende Gewerbe präsentiert.

Ernest Zhang, President der Huawei Enterprise Business Group in Western Europe, sagte: "Huawei hat bislang in München und Paris zwei OpenLabs gebaut. Huawei wird die Erweiterung des OpenLab in München bis Ende 2018 abschließen. Bis Ende 2021 wird es europaweit drei Huawei OpenLabs geben, Gesamtinvestition: 50 Mio. USD. In diesen Labs plant Huawei gemeinsame, zukunftsorientierte Innovationen mit europäischen Kunden und Partnern auf den Gebieten intelligente Fertigung, IoV und Smart Citys. Huawei wird IKT-Plattformen bereitstellen, um lokalen Partner bei Testläufen, Verifizierung und Optimierung von Lösungen zu unterstützen. Darüber hinaus werden wir mit Partnern gemeinsam industrielle Lösungen entwickeln und den Markt ausloten. OpenLab ist nicht zuletzt die ideale Umgebung für Ausbildung und Lösungserlebnis."

Auf der diesjährigen Eco-Connect Europe hat Huawei eine Reihe neuer Gemeinschaftsprojekte mit branchenführenden Unternehmen angekündigt, um Kundenlösungen zu verbessern. Hier einige Beispiele:

- Huawei hat gemeinsam mit Microsoft die Azure Stack Voll-Flash-Lösung entwickelt, um die Entwicklung von Services für die Hybrid-Cloud zu beschleunigen. - Huawei und TIM haben eine kollaborative SD-WAN-Lösung für Unternehmen herausgebracht, um Netzwerke mit einem optimalen Erlebnis zu errichten. - Huawei und Digicom haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die gemeinsame Projekte bei Smart Parking Terminals und OpenCloud vorsieht. - Huawei und WAGO haben eine Absichtserklärung über die Entwicklung einer Lösung für Automatisierung und Energieeffizienz-Management für Smart Factorys unterzeichnet. - Huawei und Eluminocity haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die gemeinsame Innovationsarbeit bei der Entwicklung von Smart Citys vorsieht.

Ruiqi Fan, Vice President of Marketing and Solution Sales of Huawei Enterprise Business Group in Western Europe, sagte: "Im Zeitalter der Digitalisierung arbeitet Huawei unermüdlich an der Verbesserung des Leistungsumfangs seiner Plattform. Wir orientieren uns am Mooreschen Gesetz und treiben Produktinnovation und -weiterentwicklung voran. Im Mittelpunkt stehen bei uns drei Bereiche: Netzwerk-Switches für Rechenzentren, Wi-Fi-Zugangsgeräte und SW-WAN-Router. Mit der neuesten Generation von KI-gestützten IDN-Produkten und -Lösungen, die wir gerade vorgestellt haben, lassen sich nutzerzentrische, vereinfachte Ultra-Breitband-Netzwerke errichten, damit die Digitalisierung der Wirtschaft zum Erfolg führt."

Zusammen mit mehr als 20 Allianzen und Lösungspartnern (einschließlich SAP und Digicom) hat Huawei seine Lösungen und Anwendungsfälle in Zusammenhang mit den vier vertikalen Sektoren Smart Citys, Fertigung, Finanzen und Energie präsentiert. Beispielsweise haben Huawei und Qloud eine innovative Smart Metering-Lösung entwickelt, mit der herkömmlichen Zählern Intelligenz beigebracht wird. Die Kosten für den Zählertausch werden dadurch drastisch gesenkt. Für das intelligente Fahren hat Huawei ein im Fahrzeug verbautes energieeffizientes Mobile Datacenter (MDC) mit hoher Computerleistung und Sicherheit und niedriger Latenz hervorgebracht. Es dient Autobauern, Tier-1-Zulieferern und externen Algorithmusentwicklern als Grundlage, um Anwendungen für das automatisierte Fahren zu entwickeln.

Bei dem Event hat Huawei in Westeuropa so viele Neuprodukte präsentiert wie nie zuvor. So bietet das neueste hochperformante Voll-Flash-System die Speicherressourcen, die Kunden zur breit gefächerten Servicebereitstellung benötigen. Außerdem erfüllt es die Funktion einer automatisierten STaaS Datengovernance-Lösung. Und mittels KI, Big Data, der cloudbasierten IDN-Lösung und der CampusInsight-Lösung unterstützt Huawei seine Kunden bei der minutenschnellen Lokalisierung von Netzwerkstörungen, Erkennung potenzieller Risiken und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten.

Huawei ist bestrebt, gemeinsam mit Kunden und Partnern das volle Leistungsspektrum der Plattform auszuschöpfen, um die Digitalisierung der Wirtschaft voranzubringen und eine umfassende, nachhaltige Modernisierung zu ermöglichen. Derzeit haben sich 211 der 500 weltweit führenden Unternehmen (und 48 der Top-100-Unternehmen) für Huawei als Partner bei der Digitalisierung entschieden.

