Huawei veröffentlicht FabricInsight 2.0 und stellt einen neuen Modus für proaktive Betriebsführung und Wartung in Rechenzentren vor.

Leon Wang, General Manager der Data Center Network Domain von Huawei, sagte: "Wenn sich unsere Kunden für Cloudification und 'KI Plus' interessieren, suchen sie nach Möglichkeiten, intelligente Betriebsführung und Wartung mit Big Data, Machine Learning und anderen Technologien zu implementieren. FabricInsight 2.0 nutzt die dynamische Baseline des Netzwerkstatus, die auf der Grundlage von Telemetrie und Machine Learning generiert wird, und unterstützt die brandneue automatische Identifizierung typischer Fehler und vorausschauende Wartung. So wird das für die Betriebsführung und Wartung von Netzwerken zuständige Personal bei der Durchführung von Ein-Klick-Fehleranalysen und -ortungen sowie bei der Vorhersage potenzieller Risiken unterstützt. Dies zeigt, dass das Huawei Intent-Driven Network (IDN) einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht hat."

Die brandneue Softwareversion FabricInsight 2.0 wurde vorgestellt, und ihre neuen Funktionen sind:

- Automatische Erkennung typischer Fehler und Assistent zur Fehlersuche: FabricInsight 2.0 ist für eine Vielzahl typischer Fehler im Bereich der Servicequalität, des Netzwerkservice, der Sicherheitskonformität und anderer Aspekte voreingestellt. Es bietet einen Überblick über die derzeit aktiven und aufgezeichneten Fehler und einen neuen Assistenten zur Fehlerbehebung. Damit ist eine automatische Erkennung typischer Fehler in Sekundenschnelle sowie Fehlerdiagnose und -behebung mit einem Klick möglich. - Schnelle Fehlersuche auf der Grundlage von Soft- und Hardware: FabricInsight wird von Switches der Huawei CloudEngine-Reihe unterstützt, um Daten auf dem lokalen Gerät intelligent vorzuverarbeiten und so die Datenanalyse zu erleichtern. Dies verbessert die Gesamtleistung des Analysators und reduziert die Anforderungen an Server, auf denen FabricInsight installiert ist, erheblich. Darüber hinaus kann FabricInsight alle Pakete analysieren und Fehler innerhalb von Minuten lokalisieren. - Vorausschauende Wartung auf der Grundlage von Machine Intelligence: FabricInsight bietet erweiterte KI-basierte Funktionen für Betriebsführung und Wartung. Es nutzt die Vorteile des Big Data- und Machine Learning-Algorithmus, um Netzwerkmodelle zu trainieren, und erstellt dynamische Baselines für Geräte, Queues und Ports. Auf diese Weise kann FabricInsight proaktiv Ausnahmen erkennen und Fehler von der Komponenten- bis zur Netzwerkebene vorhersagen. Die neueste FabricInsight-Version wechselt von der passiven zur proaktiven Betriebsführung und Wartung, sodass Netzwerke Risiken erkennen können, bevor sie betroffen sind. Auf diese Weise wird die Fehlerquote des Netzwerks um bis zu 68 % reduziert.

FabricInsight ist eine der Kernkomponenten der Netzwerklösung für Cloud-Rechenzentren von Huawei CloudFabric. Die neueste Version, FabricInsight 2.0, verbessert die schnelle und proaktive Fehlererkennung, Analyseleistung und Risikovorhersage und übernimmt damit die Marktführung im Bereich der intelligenten Betriebsführung und Wartung von Rechenzentren-Netzwerken. Als eine der führenden Lösungen für Cloud-Rechenzentren-Netzwerke wurde die Huawei CloudFabric-Lösung erfolgreich in mehr als 6.400 Unternehmen weltweit im kommerziellen Bereich eingesetzt. Sie unterstützt Kunden aus den Bereichen Finanzen, Internet, Mobilfunk und vielen weiteren Branchen bei der Implementierung digitaler, zwillingsbasierter innovativer Dienste und ermöglicht es Rechenzentren, sich zu Business Value Creation Centern weiterzuentwickeln.

HUAWEI CONNECT 2018 - "Activate Intelligence" - findet vom 10. bis 12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center und Expo Center statt.

Die diesjährige HUAWEI CONNECT-Konferenz hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Möglichkeiten zu erweitern und ihren Platz in der intelligenten Welt zu behaupten. Gemeinsam mit den besten Köpfen der Branche - darunter globale ICT-Führungskräfte, Branchenexperten und Ökosystempartner - werden Sie den Weg in die Zukunft planen und neue Möglichkeiten erschließen.

