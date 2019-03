HubHead zertifiziert NRX AssetHub 7.0 für Nutzung mit SAP NetWeaver®

Wie HubHead bekanntgibt, wurde NRX AssetHub 7.0 von SAP NetWeaver® 7.3 zertifiziert. Laut der SAP-Zertifizierung lässt sich NRX AssetHub 7.0 in SAP NetWeaver integrieren und erfüllt sämtliche technischen Anforderungen für die SAP-Zertifizierungsverfahren.

Dennis Wu, Senior Vice President of Engineering bei HubHead dazu: „Wir sind sehr erfreut über den Erhalt der SAP NetWeaver-Zertifizierung für die nächste Generation der NRX AssetHub-Lösung.”

HubHead Corp unterstützt SAP-Centric EAM:

Das HubHead-Team ist auf der SAP-Centric EAM in San Antonio als Silver Sponsor vertreten. SAP-Centric EAM ist die einzige Vermögensverwaltungskonferenz der USA und Kanada, die SAP-User unterstützt. Besuchen Sie das HubHead-Team und kommen Sie in den Genuss des Coffee Barista-Depots. Ein HubHead-Kunde, der in der Öl- und Gasindustrie tätig ist, stellt im Rahmen einer Sitzung EAM und die Integration der Versorgungskette vor, die die führende Illustrated Parts Catalogue Solution von HubHead in den Mittelpunkt stellt.

SAP® und SAP NetWeaver® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SAP SE in Deutschland und verschiedenen weiteren Ländern.

Über HubHead:

HubHead versorgt Maintenance- und Reliability-Experten in kapitalintensiven Unternehmen mit weltweit erstklassigen Software-Lösungen für die Analyse, Visualisierung, Erstellung, Bearbeitung, Organisation, Genehmigung und Erhaltung von hochwertigen Anlagen- und Instandhaltungsdaten für ihre Enterprise Asset Management (EAM)- und computergestützte Instandhaltungsplanungssysteme (Computerized Maintenance Management Systems (CMMS)).

