HWAM läutet den Sommer ein: Neues Sortiment an Grillkaminöfen für den Außenbereich

Hørning (pts006/25.05.2018/09:00) - Der dänische Kaminofenhersteller HWAM A/S http://www.hwam.de startet ab Mai 2018 eine Kooperation mit der englischen Designmarke für Luxuskamine, Chesneys http://www.chesneys.co.uk . Unter deren Feder entstehen seit Jahren innovative Kaminöfen mit Grillfunktion für den Außenbereich. HWAM übernimmt nun für eine exklusive Grillkaminofen-Serie die Produktion und den ausschließlichen Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande sowie Skandinavien.

Zwei Kaminöfen-Unternehmen, ein gemeinsames Ziel: HWAM hat sich bewusst für eine Partnerschaft mit Chesneys entschieden, da sich beide in ihrem Portfolio, ihren innovativen Technologien sowie in der Nutzung von Holz als Brennstoff sehr stark ähneln. Mit ihrer neuen Serie an Gartengrills mit eingebauter Kaminofenlösung möchten sie nun den Endverbrauchern noch mehr exklusive Vorteile bieten und selbst anspruchsvollste Grillmeister überzeugen.

Lagerfeuer und Outdoor-Küche in einem

Die letzten Jahre zeigten, dass der Sommer in Deutschland immer wechselhafter wird. Auf einen warmen Sommertag, der zum Grillen einlädt, folgt nicht selten ein kühler Abend, an dem man sich nach gemütlicher Wärme sehnt. Der von Chesneys entworfene Gartengrill verbindet daher die Funktionalitäten eines innovativen Kaminofens mit denen eines höchsteffizienten Grills. Diese Kombination bietet dem Endverbraucher vielerlei Anwendungsmöglichkeiten und lässt diesen ein völlig neues Wohlfühlerlebnis erfahren.

Denn während die Speisen auf dem Gitterrost zubereitet und anschließend serviert werden, hält der Ofen die unmittelbare Umgebung warm. Selbst wenn es dunkel und kälter wird, bleibt es dank der Flammen hinter der großen Glasscheibe des Ofens weiterhin gemütlich.

"Bei diesem Ofen wurden klassisches Lagerfeuer und moderne Outdoor-Küche miteinander vereint", erklärt Martin Hedegaard Lyng (Vertriebsleiter von HWAM A/S für Deutschland, Österreich und Schweiz). "Im Gegensatz zu einem offenen Feuer erfolgt jedoch die Verbrennung ohne störende Rauchbildung und gefährlichen Funkenflug in der Umgebung." Zu verdanken ist dies zum einen der großzügigen Glasscheibe, die den Nutzern einen herrlichen Blick auf die Flammen ermöglicht und zum anderen dem Ofenschornstein, der den Rauch gezielt ableitet.

Wie bei den Produkten von HWAM üblich, wird der Ofen mit Holz oder Holzkohle befeuert. "Da Holz eine CO2-neutrale Energiequelle ist, können Sie nun im Freien grillen und das Sommerleben genießen, ohne dabei das Klima zu belasten", so Lyng.

Flexible Variationen

Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind die Grillkaminöfen in unterschiedlichen Varianten und Größen mit abnehmbaren Seitentischen und einer Vielzahl an anderen praktischen Zubehör erhältlich. Sämtliche Modelle können u.a. mit einem isolierenden Deckel geliefert und somit als Kugelgrill genutzt werden, bei denen sowohl die Temperatur als auch die Arbeitshöhe flexibel verstellbar ist.

Die von Chesneys entworfenen und von HWAM produzierten Produkte sind seit dem 1. Mai 2018 bei ausgewählten HWAM-Händlern erhältlich.

Weitere Informationen zu den neuen Grillkaminöfen für den Outdoor-Bereich gibt es auf http://www.hwam.de sowie der Facebook-Seite http://www.facebook.com/hwam.de und Vimeo: https://vimeo.com/221423268 und https://vimeo.com/221403867

