I Squared Capital vor Übernahme des paneuropäischen Trailer-Leasing-Unternehmens TIP Trailer Services

I Squared Capital, ein unabhängiger globaler Infrastrukturinvestment-Manager, hat eine Vereinbarung über seinen ISQ Global Infrastructure Fund II unterzeichnet, um einen 100%igen Anteil an TIP Trailer Services zu erwerben. Dabei handelt es sich um ein führendes paneuropäisches und kanadisches Trailer-Leasing- und Dienstleistungsunternehmen der HNA Group (International) Company Limited.

„Unsere Investition in TIP ist das Ergebnis einer detaillierten Überprüfung der globalen Transportmöglichkeiten, die wichtige Verbindungen bieten und von makroökonomischem Rückenwind profitieren können”, so Adil Rahmathulla, Partner von I Squared Capital. „Aufgrund seiner starken globalen Marktpositionen in Europa und beträchtlichen Geschäftsvolumina in Nordamerika bietet die globale Reichweite von TIP eine exzellente Ergänzung für die Geschäfte von I Squared Capital. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Unternehmensleitung von TIP und den großartigen Kundenstamm von Logistik- und Einzelhandelskunden, um wichtige Dienstleistungen bereitzustellen und die Marktposition weiter zu stärken, sodass unser Wachstum in Europa, Nordamerika und darüber hinaus gefördert werden kann.”

„Dies ist der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für TIP und wir sind der Überzeugung, dass I Squared Capital als ein Infrastrukturinvestor, der unseren Sektor gut kennt, ein starker und langfristiger Partner für uns sein wird”, erklärte Bob Fast, CEO von TIP. „Unser Unternehmen ist im Hinblick auf Wachstum im Sektor für Transportausrüstungs-Leasing und -Wartungsdienste in Europa und Nordamerika hervorragend positioniert und wir sind äußerst erfreut, einen Partner mit hinreichend Kapital an unserer Seite zu wissen, um in unsere Flotte investieren zu können und uns in die Lage zu versetzen, einen zusätzlich verbesserten Service für unsere geschätzten Kunden anbieten zu können.”

I Squared Capital ist ein globaler Infrastrukturinvestor mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von mehr als 12 Mrd. US-Dollar, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Transport konzentriert. Zu den ausgewählten Portfolio-Unternehmen gehören die Viridian Group, ein führendes integriertes irisches Versorgungsunternehmen, das in den Bereichen konventionelle Energiegewinnung, Gewinnung erneuerbarer Energien und Energielieferung tätig ist; Grupo T-Solar, eine der größten Solarplattformen in Spanien mit einer Kapazität von 392 MW photovoltaischer und konzentrierter Solarenergie und American Intermodal Management, eine Transportplattform für das Leasing neuer Meereschassis-Systeme mit GPS-Technologie für Einzelhändler, Logistikunternehmen und Reedereien der US-amerikanischen intermodalen Lieferketten.

Linklaters ist Rechtsberater von I Squared Capital. EH Global Capital ist der Finanzberater von HNA und CMS fungiert als Rechtsberater von HNA.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, Houston, London, Neu-Delhi, Hongkong und Singapur.

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services ist einer der führenden Anlagenservice-Anbieter Europas und Kanadas. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Leasing, die Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie auf andere Mehrwertdienste und bietet diese Dienste Transport- und Logistikunternehmen in Europa und Kanada an. TIP mit Sitz in Amsterdam bedient seine Kunden an 86 Standorten in über 17 Ländern.

