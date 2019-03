iBASIS erweitert Führungsteam zum Voranbringen von Integration und Geschäftsbeschleunigung

iBASIS, der weltweit führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und Digital Player, gibt heute sein neues Führungsteam bekannt, das aus der Übernahme durch TOFANE GLOBAL am 8. Februar hervorgeht.

Zu den wichtigsten Höhepunkten gehören:

Alexandre Pébereau, Group CEO von TOFANE, wird den Relaunch von iBASIS leiten. Feddo Hazewindus, seit 2016 CEO von iBASIS, wird den Übergang nach der Übernahme erleichtern, bei dem er neue Geschäftsmöglichkeiten verfolgen wird.

Edwin van Ierland wird zum Chief Commercial Officer ernannt. Van Ierland, ehemals SVP Global Sales Mobile Solutions, Voice & Retail, wird die integrierte Voice & Mobile-Vertriebsorganisation in den von Altice erworbenen iBASIS- und TOFANE-Einheiten leiten.

Innerhalb des Teams von Van Ierland leitet Franck Ravier weiterhin das globale Voice-Geschäft von TOFANE. Mark Phimister bleibt weiterhin für das EMEA-Geschäft verantwortlich, sowohl für Voice als auch für Mobile. Ravier und Phimister werden bei der Integration Hand in Hand arbeiten. Patrick Meijer ist verantwortlich für Nord- und Südamerika, mit Cristhian Fuentes in Dominicana und Asien-Pazifik für eine Übergangszeit. Gilbert Relou wird das Mobile Business leiten und Dhaval „DJ“ Jhaveri wird weiterhin das Retail Business leiten.

Patrick George wird die Produkt- und Geschäftsentwicklung für Voice, Mobilität, Outsourcing, VAS-Lösungen und neue Produkte leiten.

Nicolas Barret, ehemaliger Leiter von Altice International Carrier, wird Integration und Partnerschaften leiten und mit Manuela Simoes zusammenarbeiten. Katherine Doe leitet Transformationsprojekte funktionsübergreifend und wird auch die Verantwortung für den Geschäftsbetrieb übernehmen.

Ajay Joseph bleibt Chief Technology Officer und leitet den Bereich IoT-Konnektivitätslösungen.

„Wir verfügen über ein Führungsteam und eine globale Handelsorganisation, die von erstklassigen Branchenführern, Markt- und Lösungsexperten geleitet wird. Alle sind aufeinander eingespielt und bereit, unsere unmittelbaren Ziele und langfristigen Ziele zu erreichen“, sagt Alexandre Pébereau, Group CEO.

„Wir waren noch nie so gut positioniert, um unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen und die Anforderungen unserer mehr als 1.000 Kunden weltweit zu erfüllen“, ergänzt Edwin van Ierland, CCO von iBASIS. „Alle konzentrieren sich auf unsere oberste Priorität: unseren Kunden zu ermöglichen, in ihren jeweiligen Märkten und dann auf der ganzen Welt an erster Stelle zu stehen und anschließend die Transformation zu erreichen.“

Darüber hinaus bleibt Ardjan Konijnenberg Chief Financial Officer, Ellen Schmidt, General Counsel, Mark Saponar, Chief Information Officer und Brad Guth verantwortlich für Operations. Paul Heilbronner wird die globale Personalabteilung leiten.

Letztlich wird Celine Gregoire, die zuvor die Integration von Teleglobe und Marketing for Business Collaboration, Mobility & IoT bei Tata Communications leitete, die globale Marketing-Kommunikation leiten.

Über iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, die es Betreibern und Digital Playern weltweit ermöglichen, Leistungen zu erbringen und zu verändern. iBASIS, das von Tofane Global betrieben wird, erwirtschaftet einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, ist der drittgrößte Großhändler für Voice-Dienste, zählt zu den Top 3 der LTE IPX-Anbieter, bedient mehr als 1.000 Kunden weltweit und vereint 300 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.iBASIS.com.

