IBC Awards blicken in die Zukunft

Der Preis IBC2018 International Honour for Excellence wurde an Joan Ganz Cooney Mitbegründerin der Sesamstraße, verliehen. Das Publikum erfuhr, dass die Auszeichnung nicht nur für 50 Jahre inspirierendes und lehrreiches Fernsehen, sondern auch für ein kontinuierliches Engagement in Bezug auf die digitale Zukunft vergeben wurde. In einer Videobotschaft, die während der Zeremonie gezeigt wurde, sagte sie, dass sie nicht über ein Vermächtnis sprechen wolle, „weil es noch nicht vorbei ist.“

Ernie wurde von Steve Youngwood, President of Media Education und COO von Sesame Workshop, begleitet. Er sagte: „In mancher Hinsicht sieht die Welt anders aus als beim Start der Sesamstraße vor fast 50 Jahren, und offensichtlich hat sich die Medienlandschaft drastisch verändert.

„Ich freue mich jedoch, sagen zu können, dass sich die Sesamstraße in einer von Veränderungen geprägten Branche ständig weiterentwickelt und immer noch relevant ist, und Joans Vision lebt weiter“, fügte er hinzu. „Im Namen von Joan Ganz Cooney und allen beim Sesam Workshop: vielen Dank für diese Ehre.“

Gastgeberin des Abends war die Fernseh- und Technikjournalistin Kate Russell, die darauf hinwies, dass Joan Ganz Cooney die erste Frau ist, die die IBC International Honour for Excellence erhält - „und das war auch mal an der Zeit“, scherzte sie.

IBC Innovation Awards

Eurosport und Discovery nahmen den ersten der drei IBC Innovation Awards für Content Creation entgegen. Um das Publikum in das Geschehen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang einzubinden, schufen sie den Eurosport Cube, der den Moderator mit LED-Screens umgibt, eine Idee, die beim Publikum auf große Begeisterung stieß.

„Die Anerkennung der IBC bestätigt die begeisterten Kritiken, die der Eurosport Cube von Athleten, der breiteren olympischen Familie und den Zuschauern in ganz Europa erhalten hat“, sagte Simon Farnsworth, EVP Technologie und Operations, EMEA und APAC von Discovery. „Durch die Zusammenarbeit mit so hervorragenden Partnern wie Whitelight und Deltatre konnten wir das Cube-Erlebnis auf höchstem Niveau bereitstellen.“

Zwei weitere Projekte wurden in dieser Kategorie in die engere Wahl gezogen: CCTV und sein Technologiepartner Sobey für sein 4K-Fernproduktionssystem, das Pyeongchang und Peking verbindet, sowie Euronews mit den Technologiepartnern Dalet, Adobe und Peaks für das erste „glokale“ Nachrichtenproduktionssystem, das automatisierte Unterstützung nutzt, um globale Nachrichten an ein lokalisiertes Publikum zu liefern.

Medialaan gewann den IBC2018 Innovation Award für Content Distribution für die wirklich radikale Idee, Werbepausen zu verkürzen. Für seinen Stievie-Service ermöglicht das belgische Netz den Teilnehmern, sich wirklich zu informieren, indem es nur Werbespots zeigt, die für den Einzelnen relevant sind.

„Medialaan freut sich sehr über den IBC Innovation Award, den wohl renommiertesten Preis der Ausstrahlungstechnik“, sagte Pieter Coucke, Solution Architect bei Medialaan. „Ich möchte Yospace dafür danken, dass es eine wirklich bahnbrechende, zuschauerorientierte Lösung für die Live-Monetarisierung entwickelt hat, und der IBC, die dieses äußerst zukunftsweisende Projekt anerkannt hat.“

Der Gewinner der ersten Auszeichnung des Abends, Eurosport, war auch in dieser Kategorie Finalist, da der Sender die NEP-Mediabank als Asset-Management-Lösung für die Olympischen Winterspiele einsetzte. Der dritte Finalist war Vodafone, das mit Kaltura eine Cloud-basierte Plattform entwickelte, die es dem Anbieter ermöglichte, Fernsehdienste weltweit schnell und kostengünstig bereitzustellen.

RTÉ, der irische nationale Sender, wurde mit dem dritten Innovation Award für Content Everywhere ausgezeichnet. Man wollte die Raffinesse der modernen OTT-Plattform mit dem Budget eines kostenlos empfangbaren Fernsehsenders bieten. Saorview Connect hat sich bei den Zuschauern als äußerst beliebt erwiesen.

„Wir freuen uns sehr, den IBC Innovation Award für Content Everywhere gewonnen zu haben“, sagte Richard Waghorn, Director Transformation und Technologie bei RTÉ. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir im Rahmen des Projekts Saorview Connect mit unseren Partnern Freesat und EKT erreicht haben. Es handelt sich um einen wirklich innovativen Service, und die Anerkennung durch die IBC ist eine Anerkennung für das gesamte Team.“

Neben RTÉ wurden zwei sehr unterschiedliche Projekte gelobt. ESPNs Short Stop Live, entwickelt mit LiveU und Imagine Communications, gibt Reportern die Möglichkeit, von einem Mobiltelefon aus direkt auf Sendung zu gehen. Und mit WRC All Live, das mit den Technologiepartnern NEP, AMP Visual TV und Vislink entwickelt wurde, bietet die Rallye-Weltmeisterschaft nun Einblicke von bis zu 75 Kameras, die jeden Moment von jeder besonderen Etappe abdecken.

Preis der Jury und Special Award

Die für die Innovation Awards zuständige internationale Jury hat in diesem Jahr zwei weitere Auszeichnungen verliehen.

Der Preis der Jury ging an Econet Media für Kwesé Play, einem mutigen Versuch, TV-Everywhere-Dienste in die schwer zugängliche Subsahara-Region Afrikas zu bringen und lokale und internationale Inhalte für alle zugänglich zu machen. Verimatrix, AWS Elemental und Roku lieferten die Technologie.

Zwei phantasievolle Kreativprojekte der BBC wurden gemeinsam mit einem IBC Special Award ausgezeichnet. Civilisations AR ist eine Augmented-Reality-App, die mit der wegweisenden künstlerischen Reihe verknüpft ist, die es lokalen und nationalen Museen ermöglichte, mehr Informationen über die Objekte, die sie betreuen, auszutauschen. BBC News entschied sich, die geopolitische Geschichte eines Projekts zum Staudamm des Nils in Äthiopien durch eine Reise entlang des Flusses zu erzählen, die in Form von 360?-Video und immersivem Audio aufgenommen wurde.

Best Conference Paper Award

Ein zweiter Preis ging an BBC R&D, diesmal für den besten Fachbeitrag der Konferenz. Das Paper „KI in der Produktion: Videoanalyse und maschinelles Lernen für eine erweiterte Live-Berichterstattung“ behandelt ein Projekt namens „Ed“, um mit minimaler Crew nahezu Near-Live-Inhalte zu erstellen. Ein Beispiel könnte eine Reihe von drei unbemannten 4K-Kameras sein, von denen „Ed“ eine Reihe von richtig gerahmten HD-Bildern produzieren würde, die je nach Bedarf zwischen ihnen geschnitten werden.

„Der Sinn der Arbeit ist es, die Berichterstattung von mehreren Begebenheiten zu ermöglichen, um Orte zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen könnten“, sagte Projektleiter Mike Evans. „Mit konventioneller Produktion decken wir nur etwa sechs der fast 100 Orte ab, an denen Musik beispielsweise beim Glastonbury Festival aufgeführt wird, oder nur einen winzigen Bruchteil der 50.000 Aufführungen in 300 Veranstaltungsorten am Edinburgh Fringe.

„Mit ‚Ed‘ können wir jedoch viel mehr davon erreichen, und zwar mit Produktionstechniken, die für das Ereignis selbst viel weniger aufdringlich sind.“

Exhibition Stand Design Awards

Die diesjährigen IBC Exhibition Stand Design Awards wurden am Samstagnachmittag auf der Ausstellungsfläche verliehen. Der Preis für den innovativsten Einsatz des Shell Scheme Space ging an INA für seinen herausragenden Einsatz von Licht und die Art und Weise, wie der Stand die Bedeutung der Archivierung für die Broadcast-Branche unterstrich. In dieser Kategorie wurden Telmaco und Speechmatics besonders lobend erwähnt.

Mit farbenreinen Botschaften und kreativen Formen, die Menschen zusammenbringen, ging der Preis für den besten kleineren Freidesign-Stand (weniger als 100 Quadratmeter) an Paywizard. Sowohl MRMC als auch Conviva wurden von den Juroren hoch gelobt.

Unter den größten Ständen war es Wyplay, das mit seinen Technologien, die in einen einladenden Kontext eingebettet sind und hervorragenden Networking-Möglichkeiten bieten, den Zuspruch der Jury gewann. Auch Viaccess-Orca und Google wurden lobend erwähnt.

