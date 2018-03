IBM Cloud-Services jetzt in allen europäischen Interxion-Rechenzentren über Cloud Connect verfügbar

INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocation-Rechenzentrumsdiensten in Europa, gab heute bekannt, dass der Zugang zu IBM Cloud-Services jetzt über Cloud Connect, die Cloud Interconnection-Plattform von Interxion, an allen europäischen Standorten des Unternehmens verfügbar ist.

abrufbar. Dieser Netzwerkdienst ermöglicht einen hochsicheren und schnellen Datentransfer zwischen der privaten Infrastruktur und der öffentlichen Cloud, die gemeinsam an den Standorten von Interxion in Frankfurt und Stockholm betrieben wird. Dank der physischen Verbindungen zwischen diesen Standorten hat jeder Kunde von Interxion in Europa über Cloud Connect sicheren Zugang zu den IBM Cloud-Diensten für den Aufbau seiner Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

„Immer mehr Unternehmen entwickeln und implementieren Hybrid- und Multi-Cloud-IT-Strategien, um ihre Gesamtbetriebskosten optimal zu kontrollieren, die Markteinführungszeit neuer Dienste zu verkürzen und an ihre Anforderungen anzupassen“, erläuterte Vincent in ‘t Veld, Vice President Platforms bei Interxion. „Unser Cloud Connect-Dienst bietet private Verbindungen zur IBM Cloud mit verlässlicher und konstanter Leistung über das vollständig automatisierte Selbstbedienungsportal für Kunden.“

Das angebotene Konnektivitätsmodell umgeht das öffentliche Internet für den Zugang zur IBM Cloud. Damit können Unternehmen hochwertige Dienste nutzen, die Anwendungen der nächsten Generation unterstützen.

„Unternehmen entwickeln sehr schnell innovative Lösungen in der Cloud, die KI, IoT, Machine Learning und vieles mehr nutzen“, kommentierte Kit Linton, Vice President of Network bei IBM Cloud. „Mit dem IBM Cloud Direct Link der Interxion-Standorte in ganz Europa können unsere Kunden direkte Verbindungen zur IBM Cloud herstellen, um ihre Daten zu maximieren und durch neue Geschäfte Mehrwert zu generieren.“

Über Interxion

Interxion (NYSE: INXN) ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation und betreibt insgesamt 49 Rechenzentren in 13 europäischen Städten verteilt auf 11 Länder. Interxions energieeffiziente Rechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betrieb geschäftskritischer Anwendungen.

Durch den Zugang zu mehr als 700 Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und den führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hat Interxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivity geschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen für Branchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen über Interxion finden Sie unter www.interxion.com.

