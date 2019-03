Ich dachte, es ist eine tolle Idee mich selbst zu tätowieren / Ryan Gosling im TELE 5-Interview über misslungene Tattoos, gute Anzüge und den Traum vom eigenen Haus

München, Deutschland - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - TELE 5 zeigt den Hollywoodstar in "The Place Beyond the Pines" am Mittwoch, 27. März, 20:15 Uhr Just gab Eva Mendes ...

München, Deutschland -

TELE 5 zeigt den Hollywoodstar in "The Place Beyond the Pines" am Mittwoch, 27. März, 20:15 Uhr

Just gab Eva Mendes ("Hitch - Der Date Doktor") bekannt, dass sie nach längerer Pause vom Filmgeschäft wieder mit ihrem Lebensgefährten Ryan Gosling ("Drive", "La La Land") drehen möchte. Mendes und Gosling lernten sich bei den Dreharbeiten zu der mitreißenden Indie-Ballade "The Place Beyond the Pines" kennen, die TELE 5 am Mittwoch, 27. März, 20:15 Uhr zeigt. Im dem packenden Drama über Liebe, Leben und Tod sind neben Ryan Gosling als Motorrad-Held Luke und Eva Mendes als dessen Freundin Romina in weiteren Rollen Bradley Cooper, Rose Byrne und Ray Liotta zu sehen.

Angesprochen auf die vielen Tattoos, die er in "The Place Beyond the Pines" trägt, verrät Ryan Gosling, welches seiner Tattoos im wahren Leben die lustigste Story hat:

"Das Tattoo auf meinem linken Unterarm, das wie ein Kaktus aussieht. Das sollte eigentlich die Pfote eines Werwolfs werden, der ein blutendes Herz fallen lässt: Es sieht aus wie ein Kaktus, weil ich es selbst gemacht habe (lacht). Mein Kumpel hat sich eine Tattoo-Pistole bei Ebay bestellt und ich dachte, es ist eine tolle Idee, mich selbst zu tätowieren. Es tut nicht weh, weil du dich zu stark darauf konzentrierst, es nicht zu versauen - und trotzdem bekommst du es nicht richtig hin. Nicht zu empfehlen (lacht).

Außerdem plaudert der Star über seine Liebe zu guten Anzügen:

"Ich liebe es, tolle Anzüge zu tragen. In vielen meiner Filme trage ich die besten Anzüge. Ich hoffe immer, dass ich den Anzug nach den Dreharbeiten behalten darf, aber leider hatte ich noch nie Glück."

Auf die Frage, ob die von ihm gespielten Charaktere Teil von ihm werden, antwortet Ryan Gosling:

"Nein. Die Erinnerungen, die ich dadurch kreiere, werden immer ein Teil meines Lebens bleiben, aber nicht die Charaktere. Ich habe aber schon Schauspieler sagen hören, dass sie sich in die Person verwandeln, die sie spielen. Diese Erfahrung hatte ich noch nie. Wenn die Rolle vorbei ist, hänge ich sie mit dem schönen Anzug an den Nagel (lacht)."

