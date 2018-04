11.04.2018 - 06:32 Uhr «Ich kenne keinen Bereich, in dem Expertise so wenig gefragt ist wie in der Politik»

Daniel Levin berät die Grossen der Welt. Und stellt fest: Fähige junge Leute wollen nicht mehr in die Politik. Und die, die an der Macht sind, interessieren sich kaum mehr für die Sache des Regierens. Mit fatalen Folgen.