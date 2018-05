Ich will endlich wieder fest zubeißen können!

Wir achten heute alle sehr auf unsere Gesundheit. Dazu zählt auch die Zahngesundheit. Wenn aber durch Unfall oder natürliche Umstände die Zähne weniger werden, stellt sich die Frage nach dem Zahnersatz. Eine aktuelle Studie des iGMS Institut Regensburg zeigt, welche Wünsche Patienten an moderne Zahnimplantate haben. Funktionalität liegt dabei ganz an der Spitze mit 100 % Erwartung bei Frauen und 90 % bei Männern.

Eggenburg (pts009/11.05.2018/08:50) - Wir achten heute alle sehr auf unsere Gesundheit. Dazu zählt auch die Zahngesundheit. Wenn aber durch Unfall oder natürliche Umstände die Zähne weniger werden, stellt sich die Frage nach dem Zahnersatz. Eine aktuelle Studie des iGMS Institut Regensburg zeigt, welche Wünsche Patienten an moderne Zahnimplantate haben. Funktionalität liegt dabei ganz an der Spitze mit 100 % Erwartung bei Frauen und 90 % bei Männern.

DDr. Gerald Jahl ist Kiefer- und Implantatchirurg aus Eggenburg in Niederösterreich. Für ihn zählen moderne Implantate zu den erfolgreichsten Behandlungsmethoden der Medizin: "Über die Lebensdauer und Haltbarkeit von Implantaten gibt es noch immer viele Mythen, die in den Köpfen der Patienten kursieren. Fakt ist: Implantate sind extrem langlebig und durch Verwendung von Titan auch extrem stabil. Was sie ja auch sein müssen, denn das Kauen zählt im menschlichen Körper zu jenen Vorgängen, bei denen am meisten Kraft und Druck erzeugt wird. Moderne Implantate müssen daher höchsten Ansprüchen standhalten, zusätzlich noch auf eine hohe Lebensdauer ausgelegt sein und auch optisch punkten."

Frauen wünschen sich mehr Ästhetik - Männer mehr Haltbarkeit vom Zahnersatz

Laut Studie legen Männer mehr Wert auf die Lebensdauer des Zahnersatzes als Frauen (95 % gegen 81 % bei Frauen), was wahrscheinlich mit der eher technischen Ausrichtung von Männern zu tun hat. Da will man was Echtes, was Beständiges. Dass Frauen praktisch veranlagt sind, zeigt die Antwort auf die Frage nach der Funktionalität von Implantaten. 100 % aller Frauen stimmen dem zu. Im Gegensatz zu 90% der Männer. Dass Frauen auch mehr der Ästhetik zugetan sind, zeigt sich bei den Antworten zur Frage Optik und Lebensqualität der Implantate. Hier ist für 96 % aller Frauen bis 60 die Optik von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz dazu, ist die Optik für Männer, zwar ebenfalls hoch, fällt aber mit 70 % deutlich geringer aus als bei den Frauen.

Wichtig sind für die Patienten auch die Steigerung der Lebensqualität durch neue Zahnimplantate und Zahnersatz. 87 % der Frauen, und 65 % der Männer erwarten sich das für die Zukunft - vor allem, um endlich wieder beschwerdefrei zu sein (61 % aller Frauen und 45 % aller Männer). Eine Frau kommentierte in der Befragung, den Wunsch, Implantate zu bekommen so: "Ich will endlich wieder fest zubeißen können und Äpfel essen."

Feste Zähne mit weniger Implantaten als bisher

Die von DDr. Gerald Jahl angewandte Methode der Implantation beim komplett zahnlosen Kiefer ist das sogenannte "All on 4"-System. Hier wird mit nur mehr vier Implantaten (im Gegensatz zu früher bis zu 8 Implantaten) gearbeitet. Damit kann heute auch ein komplett zahnloser Kiefer wieder mit festen Zähnen versorgt werden. Zwei der vier Implantate werden dabei im Schneidezahnbereich befestigt. Zwei weitere werden im hinteren Teil des Kiefers eingebracht. Dadurch sitzt der Zahnersatz bombenfest und dauerhaft.

Ein großer Vorteil der "All on 4"-Methode ist, dass das Verfahren auch bei reduzierter Knochensubstanz angewandt werden kann und es daher auch kein Alterslimit für Implantate mehr gibt. "Mein ältester Patient ist jetzt 94 und rundum glücklich mit seinen festen Zähnen, die ihm unmittelbar nach der Implantation mehr Lebensqualität zurückbrachten und er endlich wieder genussvoll essen konnte."

DDr. Gerald Jahl - Eggenburg NÖ: http://www.implantat.or.at

Studie von Simmel, M. & Dr. Hößler, U. (2016/2017): "Wir verstehen Patienten", iGMS Institut, Regensburg

