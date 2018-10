IDEMIA und Altran präsentieren gemeinsam ein neues Konzept für assistiert fahrende Autos auf dem Pariser Autosalon

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, und Altran, der weltweit führende Anbieter von Engineering- und F&E-Services (ER&D), arbeiten bei der Entwicklung eines neuen Benutzererlebnisses basierend auf fahrerlosen Fahrzeugen zusammen, die mit der menschlichen Umgebung und verschiedenen Infrastrukturen interagieren. Es handelt sich dabei um „Columbia“, ein vernetztes, autonomes und multifunktionales Fahrzeug mit integrierter künstlicher Intelligenz.

Ziel ist es, mit technologischen Innovationen und Lösungen von IDEMIA und der Erfahrung und dem Know-how von Altran zwei Services in einem zu realisieren:

Ein assistiert fahrendes Auto für den persönlichen Gebrauch, das auf einem gemeinsamen Transportkonzept basiert Eine Transportlösung für professionelle Anwender, welche die Abgabe und Abholung von Gegenständen unterwegs einschließt

IDEMIA bietet aufgrund seiner Kompetenz im Bereich modernster Biometrie- und Gesichtserkennungstechnologien Sicherheit und optimalen Bedienkomfort mithilfe einer starken digitalen Identität. Die Biometrie gewährleistet eine zuverlässige Datenerfassung, wenn die Benutzer sich für den Service anmelden, sowie eine starke Authentifizierung einzelner Fahrzeugnutzer.

IDEMIA vereint verschiedene Technologien in dem Konzept:

Das System e-KYC (Know your Customer) ist eine digitale Methode zur Benutzeranmeldung, die eine Identität erstellt Mithilfe einer digitalen Autoschlüssellösung kann der Endverbraucher einen in seinem Smartphone gespeicherten digitalen Schlüssel zum Öffnen und Starten des Fahrzeugs verwenden. Diese Lösung ist cloudbasiert, um den digitalen Schlüssel sicher an das Smartphone zu senden, mit einer gesicherten Smartphone-Umgebung zur Aufbewahrung und Gesichtserkennung zur Aktivierung des digitalen Autoschlüssels Das DMS (Fahrüberwachungssystem) ist ein bordeigenes Kamerasystem, das das Fahrerverhalten überwacht und mit dem Fahrer interagiert, um bei unvorhergesehenen Ereignissen die Kontrolle über das Fahrzeug an den menschlichen Fahrer zurückzugeben

IDEMIA hat in Zusammenarbeit mit Altran das Fahrzeug entworfen und verschiedene Anwendungen entwickelt. Dazu zählen:

Skalierbare und innovative Fahrzeugplattform mit mehr als 20 integrierten Sensoren Plug-and-play-fähige elektrisch/elektronische Architektur, die autonome Mobilitätssysteme ermöglicht Lichtinteraktionssystem für das Fahrzeug vorne und hinten, mit Lichtbändern und LED-Bildschirmen Intelligente Armatur zur Interaktion mit dem Fahrzeug und den Services Mobile Anwendung namens „I-ris“, die es dem Benutzer ermöglicht, das Fahrzeug zu führen, ein Paket zu senden und den gemeinsamen Transport zu verwalten, dank des Gesichtserkennungssystems von IDEMIA, das einen sicheren Zugang zum Fahrzeug bietet.

„IDEMIA ist stolz darauf, seine Spitzentechnologien im Rahmen der Vorstellung des Projekts Colombia auf dem Pariser Autosalon zu präsentieren. Die Erfahrung und das Know-how von IDEMIA garantieren die Eindeutigkeit der Kundenidentitäten (sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen) sowie die Zuverlässigkeit ihrer digitalen Identität. Unser Schwerpunkt liegt auf der Gewährleistung von Komfort und Sicherheit für die Nutzer“, erklärte Yves Portalier, Executive Vice-President for Connected Objects bei IDEMIA.

„Altran ist stolz auf die enge Zusammenarbeit mit IDEMIA und mit diesem Two-in-One-Service einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Mobilität und Ressourcenteilung zu leisten. Dieser neue Service ermöglicht es uns, die Bedürfnisse von Endverbrauchern und B2B-Akteuren mit einer kombinierten Lösung zu erfüllen“, so Pascal Brier, Executive Vice-President for Strategy, Technology & Innovation von Altran.

Das Projekt wird auf dem Pariser Autosalon am Stand (Nummer G70) von Altran in Halle 7 vorgestellt.

Über IDEMIA

OT und Morpho haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Augmented Identity. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, ein sicheres Umfeld zu bieten, das es Bürgern und Verbrauchern gleichermaßen ermöglicht, im physischen und im digitalen Raum ihren täglichen wichtigen Aktivitäten nachzugehen (wie bezahlen, sich vernetzen, reisen und wählen). Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, produzieren und dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT. OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Über Altran

Altran ist nach der Übernahme von Aricent der unangefochtene Weltmarktführer für Engineering- und F&E-Services (ER&D). Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein unvergleichliches Leistungsversprechen, um ihren Transformations- und Innovationsanforderungen nachzukommen. Altran arbeitet mit seinen Kunden von der ersten Idee bis zur Industrialisierung zusammen, um die Produkte und Dienstleistungen von morgen zu erfinden. Seit über 30 Jahren stellt die Gruppe Expertise in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verteidigung, Energie, Finanzen, Life Sciences, Eisenbahn und Telekommunikation zur Verfügung. Mit der Übernahme von Aricent wurde diese Marktführerschaft auf Halbleiter, digitale Kompetenz und Designinnovationen erweitert. Altran und Aricent erwirtschafteten 2017 gemeinsam einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro und beschäftigen rund 45.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. www.altran.com

